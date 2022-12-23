Saloni, 2023’te ihracatını artıracak

Esra Özarfat

BURSA - Dünyada 80 ülkeye ihracat yapan Saloni Mobilya yurtdışında bulunan mağazaların satış temsilcileri için teknik bilgilendirme eğitimleri düzenledi. Tamamı yabancı müşteri temsilcilerinin katıldığı eğitim programının ilk etabına 3 grup halinde 24 ülkeden 75 satış personeli katılım sağladı. Saloni Academy faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen organizasyonda, nihai müşteri ile direk temasta olan ve satış işlemi gerçekleştiren ekiplere malzeme, tasarım ve üretim aşamaları ile ilgili teknik bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca koleksiyona yeni eklenen modül ve modellerin tanıtıldığı programda mağaza tasarımı ve satış stratejileri hakkında eğitimler verildi. Eğitimler, Saloni bünyesindeki tecrübeli yönetici, tasarımcı ve mühendis eğitmenler tarafından gerçekleştirildi. Program hakkında bilgi veren Saloni Genel Müdürü İsmail Özbek “Bu eğitim ile satış personellerimizin Saloni’yi daha yakından tanımalarını ve Saloni’yi farklı kılan özelliklerine hakim olmalarını planlıyoruz. Daha önce düzenlediğimiz benzer eğitimlerden çok olumlu sonuçlar aldık. Bu eğitim programı ile satış ekiplerimiz üretim ve tasarım süreçlerini bizzat yerinde görerek bu süreçlerin bir parçası haline geliyorlar” dedi. İsmail Özbek eğitim programı çerçevesinde üretim tesislerini ziyaret eden katılımcıların, kalan zamanda Bursa ve İnegöl’ün turizm değerlerini de görme fırsatı bulduklarını, böylece bu etkinliğin Bursa ve İnegöl’ün tanıtılmasına da katkı sağlamış olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yıl yıllık 20 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren firmanın 2023 ihracat hedefinin yeni açılan mağazalar ve buna bağlı yüzde 50’lik büyüme ile 30 milyon dolar olduğu da belirtildi. ABD’den Kanada’ya, Guatemala’dan Yeni Zelanda’ya kadar dünyanın birçok farklı bölgesine mobilya gönderen firmanın ihracatının yüzde 35’ini Avrupa’ya yüzde 30’unu Afrika ülkelerine yapıyor.