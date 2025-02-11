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Saloni Mobilya, çalışanlarına 29 milyon TL dağıtacak

Saloni Mobilya CEO’su Haluk Özbek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplam 29 milyon TL tutarındaki maaş promosyon ödemelerinin çalışanlara dağıtılacağını duyurdu. İlk etapta koltuk imalatı bölümünde çalışan 280 kişiye kişi başı 42 bin TL ödeme yapılacak.

Esra Özarfat
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Saloni Mobilya, çalışanlarına 29 milyon TL dağıtacak
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EKONOMİ (BURSA) - Tasarım değeri yüksek, fonksiyonel ve katma değerli mobilya üretimiyle öne çıkan Saloni Mobilya, çalışanlarına 29 milyon TL tutarında maaş promosyonu dağıtacak. Saloni Mobilya’da CEO Haluk Özbek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şirket bünyesinde çalışan personelin hak ettiği maaş promosyonlarını alacağını belirtti.

Özbek paylaşımında, “Bu yıl şirketlerimizdeki çalışma arkadaşlarımıza yaklaşık 29 milyon TL maaş promosyonu ödenecek. Bu ödemenin 12 milyon TL’lik kısmı, koltuk bölümündeki 280 çalışanımıza kişi başına yaklaşık 42 bin TL olarak bu hafta içinde ödenecek. Zamanı geldikçe diğer şirketlerimizdeki çalışanlarımız da maaş promosyon ödemesini alacak. Kıymetli ekibimiz, zaten kendi hakları olan bu ödemeleri güle güle kullansınlar” dedi.

Şirketin farklı bölümlerinde görev yapan çalışanların da önümüzdeki süreçte maaş promosyonlarını alacağı belirtilirken, ilk etapta koltuk imalatı bölümündeki 280 çalışana toplam 12 milyon TL ödeme yapılacak.

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