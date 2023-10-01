Saloni Mobilya, Viyana'daki ikinci şubesini açtı!

EKONOMİ/BURSA

Saloni Mobilya, 23 yıllık deneyimi, 750'den fazla çalışanı ve tasarımı yüksek, fonksiyonel ürünleriyle müşteri memnuniyeti için çalışmalarına devam ediyor. Artan üretim kapasitesi ve yurt dışı satış noktalarıyla her geçen gün daha da popüler hale gelen Saloni Mobilya’nın, müşteri memnuniyeti markanın sürekli kendini geliştirmesindeki itici güç olarak dikkat çekiyor. Gelişimi sürekli olarak devam ettiren Saloni Mobilya, uluslararası pazarda da kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Dünya çapında 61 mağaza ve 118 satış noktası ile hizmet veren Saloni Mobilya, 4 kıtada büyümeye devam ederken son olarak Viyana'nın Kärntner Ring bölgesinde açtığı yeni mağazasıyla Avrupa kıtasındaki operasyonunu güçlendirdi. Mağaza Saloni Mobilya’nın Viyana’daki ikinci lokasyonu oldu.