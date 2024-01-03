Saloni, tasarım ve katma değerle globalde büyüyecek

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Tasarımı yüksek, fonksiyonel ve katma değerli mobilyalarıyla dünya markası olma yolunda ilerleyen Saloni, sürdürülebilir ihracata odaklandı. Sadece mobilya ihraç etmenin ötesinde marka, değer ve imaj ihracatını ön plana alan Saloni, bu hedefini aldığı Amerika gibi üst ligde aldığı “Good Design” gibi ödüllerle de taçlandırıyor. Saloni CEO’su Haluk Özbek, EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelerek mobilya sektöründeki trendler, ihracat olanakları, üretim kapasiteleri ile ilgili bilgi verdi.

Katma değerli ürünlerle öne çıktıklarını ve Avrupa ile Amerika’da bayi sayısını artırdıklarını belirten Özbek, “Geçen yıl Amerika’ya iki yeni mağaza ilave ettik. An itibariyle 16 ülkede varız. Türkiye dahil 26 yeni mağaza şantiyemiz var. 2024 ilk 6 ayda tamamlanacak. Dünyada nitelikli nokta olarak tabelalı 120’den fazla yerde ürün satıyoruz. Ayrıca 250’den fazla satış noktasında ürünlerimiz yer alıyor. Asıl hedefimiz sürdürülebilir ihracat. Markamızı, bayrağımızı, değerlerimizi, imajımızı transfer edip bu değerlerin kabul edilebilirliğini ölçmeye çalışıyoruz. Bunu da başardığımızı düşüyoruz. Örneğin Viyana’nın merkezinde, Paris’in en iyi markalarının olduğu yerde olmaya çalışıyoruz. Bugünlerde New York’a da mağaza açıyoruz. Aralık ayında Kore Seul ve Japonya Tokyo’ya bayilik verdik. Oralarda da büyüyeceğiz. Artık olmadığımız, gitmediğimiz bölgeleri arayarak oralarda ticaret yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“Kolay ticaret peşinde hiç olmadık”

Bu yıl Saloni’nin kuruluşunun 24’üncü yılı olduğunu vurgulayan Haluk Özbek, 3 yıl içinde halka arz planları olduğunu açıkladı. “Kolay ticaret peşinde hiç olmadık” diyen Özbek, 2018 yılında markanın 5 yıllık projeksiyonunu çizerek planlamalarını yaptıklarını, dış ticaret ve ihracatın önem taşıdığına karar vererek ekibi ve ürünleri ona göre yapılandırdıklarını anlattı. Almanya’da bir pazarlama merkezi açtıklarını hatırlatan Haluk Özbek, “Ürünlerin kalitesini Avrupa ve Amerika standartlarına çıkardık. İhracat kilogram değerinde 9 dolara ve muazzam bir pazar çeşitliliğine ulaştık. Bu yıl 82 ülke ile ticaret yaptık. 2023 yılı 2022’den iyi geçti. Yılı 2 milyar liraya yakın ciro, 20 milyon dolar ihracat ile kapatıyoruz. Ciro içinde ihracatın payı yüzde 60” diye konuştu. Yurt içinde de markalaşma çalışması başlatacaklarını kaydeden Özbek, yurt içindeki 70 satış noktasını 50 yüksek kalitede, amiral mağazaya dönüştüreceklerini aktardı.

7 fabrikada 60 bin metrekarede üretim

“Temel disiplinler ve kurallar çerçevesinde firmaların güçlü kaslarını bir araya getiriyoruz” diyen Haluk Özbek, aynı marka altında sahasında tecrübeli üreticilerle ortaklıklar kurduklarını, bugün 7 fabrikada 60 bin metrekarelik alanda üretim yaptıklarını söyledi. Özbek örnek ortaklık modelini şöyle anlattı: “Firmalarda oluşan niteliksiz ölçekler nedeniyle kurgulanmak istenen yapı oluşmuyor. Creatif ekip, stilist, fotoğrafçı gibi olması gereken birimler istediğiniz ölçeği yakalayamadığınız takdirde yüksek fantaziye dönüşürken, genel giderler müşteriye yansıyacak yüksek fiyatlara evriliyor. Oysa bu ortaklık modeliyle üretime konsantre olan üreticilerimiz ürün kalitesinde, satın alma verimliliğinde ve sermaye bütünlüğünde rahatlamış oluyor. Şirket birleşmelerindeki anarşiden ziyade bizim markamız altında toplanılmış bir ortaklık yapısı oluşuyor. Bu denge ile gereksiz markalaşma mücadelesi veren firmalarla da güç birliği yaparak ölçek yakalamış oluyoruz.”

Karbon ayak izini yüzde 25 azalttı

Saloni olarak sürdürülebilirlik konusuna azami hassasiyet gösterdiklerine işaret eden Haluk Özbek, çatı GES sayesinde fabrikanın bütün enerjisinin güneşten sağlandığını dile getirdi. Kullanılan malzemelerin tamamında geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını artırdıklarına işaret eden Özbek, “Özellikle poliüretan esaslı malzemelerde son 4 yılda yüzde 25’e yakın geri dönüştürülmüş malzeme kullanarak oradaki karbon ayak izimizi yüzde 25 azaltmış olduk. Önümüzdeki günlerde kumaş tarafında da dönüştürülmüş tekstille de bir koleksiyon hazırlayacağız” bilgisini verdi.