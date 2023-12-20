Saloni’ye Amerika'dan “Good Design” Ödülü

EKONOMİ (BURSA) - Bursa’nın İnegöl ilçesinden dünyanın dört bir yanına mobilya ihraç eden Saloni Mobilya, tasarımı yüksek ve fonksiyonel ürünleriyle öne çıkıyor. Ar-Ge, inovasyon ve tasarıma önem veren Saloni, bu alandaki başarısını yurtdışından aldığı ödüllerle de taçlandırıyor. Saloni A.Ş. Creative Direktörü Abdullah Canseven, markanın yeni koltuk tasarımı KYOTO modelinin Amerika’da “Good Design” ödülüne layık bulunduğunu duyurdu.

Canseven yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Markamızın en yeni koltuk tasarımlarından KYOTO modelimiz 55 ülke tasarımlarının yarıştığı ve 1950 yılında Eero Saarinen, Charles ve Ray Eames tarafından Chicago'da kurulan, dünya genelinde tasarım mükemmeliyeti için en eski ve en tanınmış program olan “Good Design” ödülüne layık görülmüştür. Uluslararası tasarım yarışmalarındaki en prestijli ödüllerden biri olan “Good Design” ödünü ülkemize kazandıran ürünümüz tasarımcıları Sayın Haluk Özbek ve Sayın Dastan Abishev ve emeği geçen tüm değerli ekiplerimizi büyük mutlulukla kutluyoruz.”