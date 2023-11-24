SAM, Üniversite-Sanayi İşbirliği Araştırma Proje Yarışması düzenliyor

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Üniversite Sanayi İşbirliği Araştırma Proje yarışmasına Türkiye'deki üniversitelerin ve seramik alanında araştırma yapan akademik personelin başvuru yapabileceğini söyleyen SAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Servet Turan, “Yarışmanın konusu, seramik sektörünün ihtiyaç duyduğu yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojilerin geliştirilmesi olarak belirlendi. Bu doğrultuda, yarışmaya başvuracak projelerden enerji ve maliyet tasarrufu, karbon yakalama ve ürünleştirme, karbon ve su ayak izini azaltma, yenilikçi malzeme ve üretim süreçleri ile geliştirilen ürün veya sürecin sektördeki mevcut uygulamalardan farklılıkları konularında çalışmalar yapılması bekleniyor” diye konuştu.

Yarışmanın birincisine 200 bin TL, ikincisine 100 bin TL, üçüncüsüne ise 50 bin TL danışmanlık ücreti ve proje geliştirme desteği verileceğini açıklayan Turan, ayrıca ilk üçe girenlere SAM ile ulusal ve uluslararası alanda ortak proje başvuru fırsatı sağlanacağını dile getirdi. Yarışmaya başvuruların 26 Aralık 2023 tarihine kadar çevrimiçi olarak yapılacağını söyleyen Turan, sonuçların 5 Şubat 2024 tarihinde açıklanacağı bilgisini paylaştı.

SAM’ın 25. kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlediği bu yarışmayla, seramik sektörünün ihtiyaç duyduğu yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini aktaran Turan, “25. yıl, bir kuruluş için önemli bir dönüm noktasıdır. SAM'ın seramik sektörüne ve bilim dünyasına yaptığı katkıları kutlamak ve geleceğe yönelik hedeflerini belirlemek için önemli bir fırsat sunan bu yarışma, SAM'ın seramik sektörünün gelişimine olan bağlılığının bir göstergesidir. Yarışmaya başvuracak projelerin seramik sektörünün rekabet gücünü artıracak, verimliliği ve sürdürülebilirliği sağlayacak, ülke ekonomisine ve bilim dünyasına katkı sağlayacak nitelikte olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.