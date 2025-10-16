SAMET, Intermob Fuarı'nda "Spectrum" serisi ile boy gösterdi

Mobilya yan sanayi ve orman ürünleri sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan Intermob Fuarı, bu yıl da yenilikçi ürünlere ve ilham veren etkinliklere sahne oldu.

Sektörün önemli markalarından SAMET, 52 yılı aşkın tecrübesini inovasyonla birleştirerek fuarın en çok konuşulan markalarından biri haline geldi.

Sektöre renk katan inovasyon: Spectrum

Fuarın açılış gününde mimar ve tasarımcıların beğenisine sunulan SAMET Spectrum serisi, mobilya aksesuarlarında bir devrim niteliği taşıyor. Dünyada bir ilk olan bu seri, menteşe, çekmece ve kalkar kapak sistemlerine renk seçeneği getirerek, mobilya tasarımında estetik ve işlevselliği bir araya getirerek yeni bir kapı aralıyor. Ziyaretçiler, fonksiyonel ürünlerin artık tasarımların renk paletine uyum sağlayabileceği bu yenilikçi vizyonu yakından inceleme fırsatı buldu.

Tasarımın geleceği ile buluşma

SAMET standı, fuarın ikinci gününde AURA İstanbul tasarım öğrencilerini ağırladı. Tasarımın geleceğini şekillendirecek olan genç yetenekler, SAMET'in inovatif ürünlerini deneyimleyerek sektörün vizyonuna tanıklık etti. Bu buluşma, öğrencilere ilham verirken, sektörün geleceğine dair umutları da tazeledi.

Usta mimarlarla "sonsuz ihtimaller" üzerine

Fuarın üçüncü gününde ise "Spectrum ile Sonsuz İhtimaller" başlıklı bir söyleşi düzenlendi. Pekmez Boz Mimarlık'ın kurucuları Mimar Elmon Pekmez ve Mimar Nükhet Boz'un katıldığı etkinlikte, malzeme ve rengin tasarım üzerindeki dönüştürücü gücü ele alındı. Katılımcılar, malzemenin yaratıcı bir dokunuşla nasıl bir sanat eserine dönüşebileceğine dair ufuk açıcı bir sohbetin parçası oldular.

Yenilikçi ürünleri ve tasarım kültürüne yaptığı katkılarla öne çıkan SAMET, Intermob Fuarı boyunca standını bir buluşma ve ilham noktasına dönüştürerek sektöre yön vermeye devam ettiğini bir kez daha kanıtladı dedi.