SAMET, Intermob Fuarı’nda yeni nesil çözümlerini tanıttı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Fuar boyunca yoğun ilgi gören SAMET standı, yalnızca yenilikçi ürünlerin sergilendiği bir alan değil, aynı zamanda tasarımın geleceğinin konuşulduğu ilham verici bir buluşma noktası oldu. Marka, Intermob kapsamında gerçekleştirdiği "Hareketi Tasarlamak: Geleceğin Yaşam Senaryoları" söyleşi serisiyle mimarları, tasarımcıları ve sektör profesyonellerini geleceğin yaşam alanları üzerine düşünmeye davet etti.

Hareketi tasarlamak: Geleceğin yaşam senaryoları

Intermob boyunca SAMET standında gerçekleştirilen "Hareketi Tasarlamak: Geleceğin Yaşam Senaryoları" söyleşileri, tasarım dünyasının farklı disiplinlerinden isimleri bir araya getirdi. İç Mimar Elif Arslan Ergün, Mimar Feza Ökten Koca, İç Mimar Elif Genç ve İç Mimar Alp Usluduran'ın katılımıyla gerçekleşen etkinliklerde; değişen yaşam alışkanlıklarının mekânlara etkisi, kullanıcı beklentilerinin dönüşümü, tasarımın geleceği ve hareket kavramının yaşam alanlarındaki rolü ele alındı.

Söyleşilerde öne çıkan ortak nokta, günümüz kullanıcılarının yaşam alanlarından yalnızca estetik değil; aynı zamanda akıcı, sezgisel ve esnek deneyimler beklediği yaklaşımı oldu. Tasarımın artık yalnızca görünen yüzeylerden ibaret olmadığı, kullanıcıyla kurduğu ilişkinin ve deneyimin de tasarımın ayrılmaz bir parçası haline geldiği vurgulandı.

Bu yaklaşım, SAMET'in yeni nesil çekmece sistemi OmniBox'ın tasarım anlayışıyla da güçlü bir paralellik oluşturdu. Ultra ince yapısı, farklı kullanım senaryolarına uyum sağlayan esnek platformu ve akıcı hareket teknolojisiyle OmniBox, geleceğin yaşam alanlarına yönelik yeni bir bakış açısı sunarken; tasarımın detaylarda şekillenen gücünü ortaya koydu. Akıcı ve sessiz çalışma performansı, adaptif yavaş kapanma mekanizması ve farklı kullanım ihtiyaçlarına uyum sağlayan yapısıyla sistem, kullanıcı deneyimini merkeze alan tasarım anlayışının somut bir örneği olarak dikkat çekti.

Tasarım kültürüne katkı sunmaya devam ediyor

52 yılı aşkın köklü geçmişini yenilikçi yaklaşımlarla harmanlayan SAMET, yalnızca mobilya aksesuarlarında geliştirdiği ileri teknoloji çözümleriyle değil, aynı zamanda tasarım kültürüne katkı sağlayan etkinlikleriyle de sektöre yön vermeyi sürdürüyor.

Intermob boyunca gerçekleştirdiği ürün lansmanları ve söyleşilerle sektör profesyonelleri, mimarlar, tasarımcılar ve genç tasarımcı adayları için ilham veren bir platform oluşturan SAMET, mobilya aksesuarlarında estetik ve teknolojiyi buluşturan vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

Yeni nesil çekmece sistemi

SAMET'in Intermob'da tanıttığı OmniBox, estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiren yeni nesil çekmece sistemi olarak öne çıktı. OmniWall yan panel sistemi ile SAMET'in gelişmiş gizli ray teknolojilerinin birleşiminden oluşan sistem, farklı ihtiyaçlara tek bir platform üzerinden çözüm sunarak üretim süreçlerinde esneklik sağlıyor.

OmniBox'ın merkezinde ise "incelik" kavramı yer alıyor. Sadece 1,4 mm kalınlığındaki ultra ince yan panel yapısı, çekmece içerisinde daha fazla kullanım alanı yaratırken modern ve yalın bir görünüm sunuyor. Farklı ray sistemleriyle uyumlu yapısı sayesinde üretim süreçlerini sadeleştiren sistem, tasarımcılara daha özgür çözümler geliştirme imkânı tanıyor. Siyah, moka, antrasit, gri, şampanya ve beyaz renk seçenekleriyle sunulan OmniBox, farklı yaşam alanlarına uyum sağlayarak mobilyalarda bütünsel bir estetik oluşturuyor.