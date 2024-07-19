SAMET, ‘Masters Club-Mobilyanın Üstatları Yeniden Bir Arada’ ile Türkiye turuna çıkıyor

SAMET, yeni nesil ürünlerini iş ortakları ve kullanıcıları ile buluşturacak Türkiye tanıtım turuna çıkıyor. SAMET Masters Club-Mobilyanın Üstatları Yeniden Bir Arada projesi kapsamında 4 ay boyunca 49 ilde 60 noktayı ziyaret edecek olan SAMET tırının ilk durağı, 16 Temmuz’da Karabük olacak.

İnovatif tasarımlarıyla sektöründe öne çıkan SAMET, ürünlerini, iş ortakları ve mobilya üreticilerinin yanı sıra evde kendi mobilyasını yapan son kullanıcılara da tanıtacak. Aktivite alanında ürünler hakkında çeşitli atölyeler düzenlenecek. Kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen SAMET, yenilenmiş üretim tesislerindeki teknoloji ve kaliteyi 360° VR deneyimi yaşatarak ziyaretçilerinin beğenisine sunacak.