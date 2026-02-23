SAMET, “Tasarımda Sonsuz İhtimaller” sergisi katılımcıları ile sıra dışı olanı kutladı

Her kullanımda sıradanlıktan uzak, cesur ve özgür tasarımlara yepyeni soluk getirdiği Spectrum by SAMET koleksiyonunu tasarım dünyasının ilham veren isimleriyle buluşturduğu Chef’s Table etkinliklerinde bu kez; İstanbul Modern’de gerçekleştirdiği “Tasarımda Sonsuz İhtimaller” Spectrum by SAMET sergisinin tasarımcılarını ağırladı.

Renkli koleksiyonların her bir tasarımcının elinde birer sanat eserine dönüştüğü serginin tasarımcılarının bir araya geldiği Chef’s Table, Michelin yıldızlı Pınar Taşdemir’in imza lezzetleri eşliğinde Araka’nın muhteşem atmosferinde gerçekleşti.

Malzeme, renk, mekân ve lezzetin bir araya gelerek duyuları harekete geçirdiği masada buluşan tasarımcılar, yaratıcı süreçlerin merkezinde rengin belirleyici rolüne dikkat çekti. Tasarım kodlarının yeniden yazıldığı bu etkileşimde renk, sınırsız olasılıkların en güçlü taşıyıcısı olarak öne çıkarken tasarımın dönüşümünde rengin bir detay değil, belirleyici bir güç olduğuna inanan tasarımcılar yeni nesil tasarım yaklaşımlarında Spectrum serisinin güçlü temsiliyetini ifade ettiler.

Cesur ve özgün projeleri ile öne çıkan Aslı Arıkan Dayıoğlu, Dicle Hökenek, Eda Tahmaz, Esin Kalender, Elmon Pekmez, Nükhet Boz, Serra Özbay, Tanya Ildıroğlu gecenin konukları arasında yer alırken etkinlik geç saatlere kadar keyifle devam etti.