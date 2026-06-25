SAMET, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yükselişini sürdürdü

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan ve Türkiye ekonomisinin en güçlü üretim şirketlerini bir araya getiren İSO 500 araştırmasında Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş., üretimden satışlar baz alınarak hazırlanan 2025 yılı sıralamasında bir önceki yıla göre 32 sıra yükselerek 340’ıncı sırada yer aldı. Şirket, bu başarısıyla üretim gücünü ve sektöründeki öncü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Yarım asrı aşan deneyimiyle mobilya aksesuarları sektöründe yenilikçi çözümler geliştiren SAMET; ray sistemleri, kalkar kapak sistemleri, menteşe sistemleri, çekmece içi çözümler, aksesuar ve bağlantı elemanları ile mobilya donanımları başta olmak üzere geniş ürün gamıyla dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştiriyor. Yüksek mühendislik kabiliyeti, Ar-Ge yatırımları ve kullanıcı odaklı ürün geliştirme yaklaşımıyla sektörün dönüşümüne yön veren şirket, Türkiye’de ürettiği katma değerli ürünlerle uluslararası pazarlardaki etkinliğini de artırmayı sürdürüyor.

İSO 500 listesinde elde ettikleri başarıya ilişkin değerlendirmede bulunan SAMET yetkilileri, “Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında 32 basamak yükselerek 340’ıncı sıraya yerleşmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu başarı; çalışanlarımızın özverili emeğinin, iş ortaklarımızın güveninin ve teknolojiye dayalı üretim anlayışımızın önemli bir sonucudur. Yenilikçi ürünlerimiz, güçlü üretim altyapımız ve sürdürülebilir büyüme vizyonumuzla hem sektörümüze hem de ülke ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Şirketin operasyonel performansı da dikkat çekici bir yükseliş sergiledi. EBITDA sıralamasında 93 basamak yükselen SAMET, 263’üncü sıraya ulaşarak operasyonel verimlilik ve kârlılık alanındaki güçlü performansını ortaya koydu. Bu sonuç, şirketin üretim gücünü finansal başarıyla destekleyen sürdürülebilir büyüme modelinin önemli göstergeleri arasında yer aldı.

Dijital dönüşüm, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarını kararlılıkla sürdüren SAMET; üretim teknolojilerine yaptığı yatırımlar, yüksek kalite standartları ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle önümüzdeki dönemde de Türkiye sanayisine değer katmayı hedefliyor. Global pazarlardaki rekabet gücünü artırmayı sürdüren şirket, geliştirdiği yenilikçi çözümlerle sektöründe büyümesini istikrarlı şekilde devam ettiriyor.