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SAMET’ten Hindistan pazarında stratejik atılım

Dünyanın sayılı mobilya aksesuar firmaları arasında yer alan SAMET, global vizyonunu güçlendiren önemli bir adım daha attı. Hindistan’ın mobilya sektöründe en güçlü firması Greenply ile birlikte Vadodara kentinde yepyeni bir üretim üssü kurdu. Son teknolojiyle donatılan bu modern tesis, sektörün geleceğini yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi
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SAMET’ten Hindistan pazarında stratejik atılım
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Mart 2024 itibariyle GS Class Bilyeli Ray Sistemleri ve Master Yavaşlatıcılı Menteşe Sistemleri üretimine başlayan tesis, ileri mühendislik çözümleri ve akıllı otomasyon sistemleriyle donatıldı.

Her detay daha dayanıklı, daha fonksiyonel ve daha estetik ürünler üretmek için titizlikle tasarlandı. SAMET’in Ar-Ge ve inovasyon gücünü yansıtan bu yatırım, mimarlar ve tasarımcılar için daha dayanıklı, estetik ve fonksiyonel çözümler sunarken hayal güçlerini gerçeğe dönüştürecek inovatif çözümler sunuyor. Konfor, estetik ve performansın mükemmel uyumu, yeni nesil mekanlara yön vermeye devam ediyor.

SAMET’ten sürdürülebilir üretim hamlesi

Yenilikçiliği, sürdürülebilirliği ve mükemmeliyeti odağına alan çözümler sunmak için teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak hareket eden SAMET, yeni tesisinde çevresel sorumluluklarını da ön planda tutuyor. Tesisin sürdürülebilirlik odaklı üretim anlayışı kapsamında enerji verimliliği yüksek sistemler kullanılırken aynı zamanda karbon ayak izini azaltan sürdürülebilir üretim teknikleri uygulanıyor ve geri dönüştürülebilir malzemelerle çevre dostu çözümler geliştiriliyor. SAMET aynı vizyonda buluştuğu Greenply ile birlikte mobilya aksesuar sektörünün geleceğine yön vermekle kalmıyor, aynı zamanda gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma misyonunu da güçlendiriyor.

Stratejik ortaklık, güçlü gelecek

Şubat ayında SAMET ve Greenply üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen açılış töreni, bu iş birliğinin sektöre yön verme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. SAMET yeni nesil mobilya aksesuarları üretiminde çığır açacak bu tesis ile global pazardaki rekabet gücünü artırırken, sektör profesyonellerine de benzersiz çözümler sunacak.

 

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