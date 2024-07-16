Sami Kiresepi, Santa Farma İlaç CEO’su oldu

Santa Farma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kiresepi, sosyo-ekonomik değişimlerin; toplumların iş yapma kültürlerini, yönetim modellerini, organizasyon yapılarını ve rekabet stratejilerini etkilediğini belirterek 80 yıldır daima bu değişimleri izlediklerini, yeni rekabet kurallarına uyum sağlamak amacı ile iş yapma modellerini ve dolayısı ile yönetim yapılarını değiştirdiklerini belirtti.

“1944 yılından bu yana bitmek bilmeyen bir azimle, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda yaptığımız çalışmalarla öncü olduk. Vizyoner bakış açımız ve sağlam kurumsal yapımızla dünya ilaç sektöründe saygın bir yer edindik. Santa Farma İlaç olarak, deneyim ve değerlerimizin ışığında ve yeni yapılanmamızla nice yıllara adım atmaya hazırız. Santa Farma İlaç’ı daha da ileriye taşıyacağına inandığım oğlum Sami Kiresepi’ye yeni görevinde başarılar diliyor, bu görev değişikliğinin Santa Farma için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

2006 yılından bu yana Santa Farma İlaç’ta pek çok görev üstlenen Sami Kiresepi ‘’1 Temmuz itibarıyla Santa Farma CEO’su olarak göreve başlamış olmaktan ve bu rolü sevgili babam Erol Kiresepi’den devralmaktan büyük bir onur ve heyecan duyuyorum. Önümdeki örnek çok özel… Onun liderliği, vizyonu, azmi ve en önemlisi çalışanlarına olan sevgisi ve bağlılığı, bugün burada olmamızı sağlamıştır. Kendisinin engin tecrübeleri ve bilge öğütleriyle Yönetim Kurulu Başkanı olarak yanımızda olmasının verdiği güvenle, Santa Farma’yı daha da ileriye taşımak için kendisinden bu görevi devir alıyorum. Bizi Santa Farma yapan değerlerimizle, seksen yıl boyunca elde ettiğimiz başarılar, birlikte tamamladığımız projeler ve kurduğumuz güçlü bağlar, bugün bizi olduğumuz noktaya getirdi. Şirketimiz, uzun yıllardır süregelen başarılarını ve köklü geçmişini daha da ileriye taşıyacak bir değişim sürecinden geçiyor. Doğru hızda hem kültürel olarak hem de operasyonel olarak evrileceğiz ve bu süreçte hiç kuşkusuz, bizi bu günlere taşıyan değerlerimizden güç alacağız. Birlikte büyük başarılara imza atacağımız bir döneme adım atıyoruz. Tüm Santa Farma’lılara teşekkür ediyor ve hep birlikte daha parlak bir geleceğe doğru yürüyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum’’ diyerek sözlerini tamamladı.