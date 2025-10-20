  1. Ekonomim
Sampa, Türkiye’nin en köklü insan kaynakları platformu Kariyer.net tarafından düzenlenen İnsana Saygı Ödülleri 2024 kapsamında, “Yılın İstihdama En Çok Katkı Sağlayan Şirketi” özel kategorisinde ödüle layık görüldü.

Sampa, Kariyer.net’ten “Yılın İstihdama En Çok Katkı Sağlayan Şirketi” ödülünü aldı
14–15 Ekim tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşen törende sahiplerini bulan ödüller, şirketlerin işe alım süreçlerinden elde edilen veriler ışığında değerlendirildi.

40 bini aşkın işveren arasından seçilen Sampa, insan odaklı istihdam politikaları ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımıyla öne çıktı.

2000 yılından bu yana verilen Kariyer.net İnsana Saygı Ödülleri, adaylara gösterilen tutum ve işe alım süreçlerindeki performans kriterleri üzerinden değerlendiriliyor. On binlerce işverenin yarıştığı bu süreçte yalnızca az sayıda kurum ödül almaya hak kazanıyor.

Sampa, her zaman olduğu gibi 2024 yılında da büyümesini “insana yatırım” temeli üzerine inşa etti. Genişleyen üretim kapasitesi, yeni yatırımları ve güçlü istihdam stratejileriyle, hem Türkiye’de hem de global ölçekte nitelikli iş gücü istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor.

