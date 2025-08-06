Sampa, maaş gecikmesi ve mobbing iddialarını yalanlandı

Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., son günlerde bazı basın organlarında yer alan maaş ödemeleri ve mobbing iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, gündeme getirilen haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde bazı basın organlarında, şirketimiz Sampa Otomotiv ve Ticaret A.Ş. hakkında gerçeği yansıtmayan haberlerin yer aldığını üzülerek görmekteyiz. Bahsi geçen haberlerde, bazı çalışanlarımızın maaşlarını “beş aydır alamadığı” ve şirketimizde “mobbing uygulandığı” yönünde asılsız ve mesnetsiz iddialar gündeme getirilmiştir.

Sampa olarak bu tür iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını açıkça ifade etmek isteriz. Şirketimiz, çalışanlarına karşı olan tüm yasal ve etik sorumluluklarını titizlikle yerine getirmekte, maaş ödemeleri konusunda ise dönemsel ekonomik dalgalanmalardan kaynaklı, 31 yıllık tarihimizde ilk kez son üç aydır yaşanan günlük gecikmelerin önüne geçmek için tüm enerjimizle çalışmaktayız.

Şirket kültürümüzün temelinde adalet, saygı ve çalışan memnuniyeti yer almakta olup, tüm yöneticilerimiz çalışanlarımıza karşı şeffaf, adil ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemektedir. Bu nedenle haberlerde yer alan “su içmeye ya da tuvalete gitmek için izin almakta dahi zorluk yaşandığı” yönündeki ifadeler, şirketimizin işleyişi ve insan kaynakları politikalarıyla bağdaşmamaktadır.

5 binden fazla çalışanımız var

Sampa Otomotiv’de üretim sahasında uygulanan tüm çalışma düzeni, ulusal iş yasalarına ve güvenlik standartlarına uygun şekilde yapılandırılmıştır. İş güvenliği, iş akışının sürekliliği ve çalışanlarımızın sağlığı açısından, üretim alanından çıkış gerektiren durumlarda – örneğin su içme, tuvalet ihtiyacı veya tüm ihtiyaçlar gibi – bölüm sorumlusuna kısa bir bilgilendirme yapılması, iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri gereğidir. Bu uygulama, çalışanlara baskı kurmak için değil, hem üretim hattındaki ekip uyumunu korumak hem de acil durumlara hızlı müdahale edebilmek için geliştirilmiş bir güvenlik protokolüdür.

Sampa, istihdam ettiği 5000’den fazla çalışanı, dünya çapında ihracat yaptığı 160’tan fazla ülke ve üretim kapasitesiyle Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından biridir. Çalışanlarımızın sağlığı, mutluluğu ve güvenliği bizim için her zaman önceliklidir.

Basında yer alan bu tür haberlerin, şirketimiz hakkında kamuoyunu yanıltma, çalışanlarımız arasında huzursuzluk yaratma ve kurumsal itibarımıza zarar verme amacı taşıdığı açıktır. Hukuki haklarımızı saklı tutarak, bu tür mesnetsiz iddialara karşı gerekli yasal girişimleri başlatacağımızı bildiririz."