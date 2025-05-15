SAMPA, Samsun Yeni OSB’ye kuracağı fabrikanın temelini attı

Müberra TAŞÇI GÜREŞ

Samsun'da SAMPA Otomotiv, Tekkeköy ilçesindeki Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde yapacağı dev fabrika yatırımı için temel atarken, yapılacak yatırımın büyük istihdam sahası oluşturması bekleniyor. SAMPA Otomotiv'in Samsun'da Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde yapacağı fabrikanın görselleri yayımlandı.

Beş kıtada faaliyet gösteren ve 30 ürün grubunda 150.000’in üzerinde ürün yelpazesi sunan firma, üretim ve lojistik altyapısını Samsun Yeni OSB’ye taşıyarak stratejik bir adım attı. Modern altyapı, ulaşım kolaylığı ve konum avantajıyla dikkat çeken bölge, sanayiciler için önemli bir üretim üssü haline gelirken; bu yatırım, SAMPA’nın üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra bölgesel kalkınmaya da katkı sağlıyor. Samsun'da yapılacak yeni fabrika yatırımı ile birlikte SAMPA’nın üretim hatlarında dijitalleşme ve otomasyon süreçleri gelişmeye devam ediyor. Böylece şirketin verimliliği artarken, dünya genelindeki müşterilere daha hızlı ve yüksek kaliteli hizmet sunulması hedefleniyor.

Yan sanayiye de hareket gelecek

Üretim, ihracat ve istihdam açısından Samsun'a ekonomik büyüme sağlayacak bu yatırımların, Samsun’u Türkiye’nin üretim, lojistik ve ticaret merkezlerinden biri haline getirmesi öngörülüyor.

SAMPA Group Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Üstündağ, Yeni Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak yatırım ile ilgili açıklamasında, "SAMPA olarak büyümemizi planlarken, her zaman yerelden aldığımız güçle hareket ediyoruz. Samsun Yeni OSB’deki yeni üretim ve lojistik tesisimiz, teknolojik altyapısı ve genişleme potansiyeliyle global hedeflerimize ulaşmada büyük avantajlar sunuyor. Bu yatırım, bölgede nitelikli istihdam yaratırken, yan sanayiye hareket kazandırıyor ve Samsun’un sanayi geleceğine değer katıyor" dedi.