SAMPA, yeni OSB yatırımıyla üretim ve lojistik gücünü artırıyor!

Beş kıtada faaliyet gösteren ve 30 ürün grubunda 150.000’in üzerinde ürün yelpazesi sunan firma, üretim ve lojistik altyapısını Samsun Yeni OSB’ye taşıyarak stratejik bir adım attı. Modern altyapı, ulaşım kolaylığı ve

konum avantajıyla dikkat çeken bölge, sanayiciler için önemli bir üretim üssü haline gelirken; bu yatırım, SAMPA’nın üretim kapasitesini artırmanın yanı sıra bölgesel kalkınmaya da katkı sağlıyor.

"SAMPA olarak büyümemizi planlarken, her zaman yerelden aldığımız güçle hareket ediyoruz"

SAMPA Group Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Üstündağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “SAMPA olarak büyümemizi planlarken, her zaman yerelden aldığımız güçle hareket ediyoruz. Samsun Yeni OSB’deki yeni

üretim ve lojistik tesisimiz, teknolojik altyapısı ve genişleme potansiyeliyle global hedeflerimize ulaşmada büyük avantajlar sunuyor. Bu yatırım, bölgede nitelikli istihdam yaratırken, yan sanayiye hareket kazandırıyor

ve Samsun’un sanayi geleceğine değer katıyor,” ifadelerini kullandı.

Yeni yatırımla birlikte SAMPA’nın üretim hatlarında dijitalleşme ve otomasyon süreçleri gelişmeye devam ediyor. Böylece şirketin verimliliği artarken, dünya genelindeki müşterilere daha hızlı ve yüksek kaliteli

hizmet sunulması hedefleniyor.

Öte yandan Samsun, son yıllarda sanayi, tarım, su ürünleri ve turizm alanlarında kapsamlı bir kalkınma hamlesi yaşıyor. SAMPA’nın Samsun Yeni OSB’deki yapılanması, bu vizyonun somut bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Üretim, ihracat ve istihdam açısından şehre ekonomik büyüme sağlayacak bu yatırımların, Samsun’u Türkiye’nin üretim, lojistik ve ticaret merkezlerinden biri haline getirmesi öngörülüyor.

SAMPA, bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir büyüme odağındaki çalışmalarını, Samsun Yeni OSB’de gerçekleştireceği yeni üretim, Ar-Ge ve lojistik yatırımlarıyla genişletmeyi planlıyor.