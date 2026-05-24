“Samsun Altın Rafinerisi LMBA üyeliğini hedefledi”

Şirket Genel Müdürü Fatih Ulusoy, hedeflerinin London Bullion Market Association Exchange olduğunu belirterek, “Önümüzdeki yıl LMBA için başvurmayı düşünüyoruz. Bunun bir süreci var. Başvurup takip edeceğiz. Hedefimiz yurt dışı pazarlarına açılmak” dedi. 2020 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı onayıyla lisanslı rafineri statüsü kazandıklarını söyleyen Ulusoy, sektörde “Kıymetli Maden Takip Sistemi” kapsamında faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydederek “ Bundan böyle rafineriden çıkan altınlar bandrollü olarak kontrol altında olacak. Rafineri kaç gram altın ürettiyse Darphane Genel Müdürlüğü KMTS (Kıymetli Maden Takip Sistemi)’nde gözükecek” dedi.

1 gramdan 1 kilograma baskılı külçe altın üretiyor

Samsun’un Kirazlık mevkiinde bulunan üretim merkezlerinin 2 bini kapalı, 2.500 m2 alanda son teknoloji ile kurulu bulunduğunu söyleyen Genel Müdür Ulusoy, Altın Rafinerisi için 5 milyon Euro yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti. Türkiye’de şu anda yedi onaylı altın rafinerisi bulunduğunu aktaran Ulusoy, şunları söyledi.

“Biz Türkiye’de onay alan 5’inci firmayız. Şu anda 7 onaylı, 7 de onay bekleyen firma var. Tesisimizin yıllık 100 ton işleme kapasitesi var.1 gramdan 1 kilograma kadar baskılı külçe altınlar üretiyoruz. Bunların aynı zamanda pazarlamasını da yapıyoruz. Tesisimizde ayrıca yan firmamız olan Bilezik firmamız da bulunuyor burada her türlü bileziği yapıyoruz. Model bazında yaptığımız yüzlerce çeşit ürün var. Erzurum'da, Van'da, Ankara'da, Konya'da, Antalya'da bayilerimiz var. Buralara ürün yolluyoruz. İstanbul'da ortak çalıştığımız paydaşlarımız var. Onlar üzerinden de Türkiye geneline hitap ediyoruz “ dedi.

Gümüş rafinerisi için 1 milyon Euro yatırım

Bu arada Gümüş Rafineri kurma yolunda da harekete geçerek gerekli başvuruları yaptıklarını söyleyen Samsun Altın Rafineri A.Ş. Genel Müdürü Fatih Ulusoy, “ Gümüş işleme konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Gerekli müracaatları yaptık. 1 milyon Euro civarında bir yatırım yaparak tesis için gerekli olan makinelerimizi aldık, tesisimizi kurduk. Gümüş işleme kapasitemiz ilk etapta yılda 50 tonun üzerinde olacak ve zaman içinde kapasite daha da artacaktır. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda ihracat yapmayı da planlıyoruz. Altın ve gümüşte yurt dışı pazarlarına açılmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Pazarlama ve Bilezik imalatında Samsun Sar Altın Kıymetli Madenler Ltd. Şirketi, döviz de SAR Döviz A Sınıfı yetkili Müessese A.Ş. Büroları ile Kuyum ve Sarrafiye de İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde faaliyet gösteren kuyumcu mağazaları ile Samsun’a hizmet verdiklerini anlatan Ulusoy, bunun yanı sıra Karadeniz bölgesi ve ülke genelinde bin 500 dolayında kuyumcu esnafı müşterileri bulunduğunu ifade ederek haftanın altı günü pazarlama ekipleri ile sürekli sahada olduklarını söyledi.”

WhatsApp’tan gelen görsel üretime dönüşüyor

Şirket bünyesinde istihdamın 200 dolayında olduğunu belirten Ulusoy, Bilezik ve takı üretim tesislerinde sipariş üzerine de imalat yaptıklarını belirterek “Bazı müşterilerimiz ‘Ben bu model bir bilezik istiyorum’ diyor. İstediği modelin görselini WhatsApp’tan atıyor, aynısını yapıyor teslim ediyoruz. Artık bilezikler elde değil CNC makinelerinde yapılıyor. Görsele göre çizim hazırlanıyor ve üretime geçiliyor” dedi. Sektörde yaşanılan temel sorunun kalifiye eleman sıkıntısı olduğunu da ifade eden Ulusoy, Darphane Genel Müdürlüğünün kurmuş olduğu Kıymetli Maden Takip Sisteminin de ülke adına çok yararlı olduğunu söyledi. Ulusoy,“ 1Temmuz itibari ile sektörde üretimi yapılan tüm kıymetli madenler kontrol ve kayıt altına alınacak. Böylece sektörde kaçak altın önlenirken devlette vergisini almış olacak. Rafineriye giren tüm altın çıkışına kadar takip altında ve belgeli olacak. Hiç kimse belgesiz ürün alıp satamayacak. Bu devletin kayıt dışılığın önüne geçmek için yaptığı en güzel uygulamalardan biri” dedi.