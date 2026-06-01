  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Samsun-Bodrum direkt uçuşları başlıyor
Takip Et

Samsun-Bodrum direkt uçuşları başlıyor

Samsun ile Bodrum arasında direkt uçuşlar 3 Temmuz itibarıyla başlıyor. Yaz sezonu boyunca gerçekleştirilecek seferlerin bölge turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Samsun-Bodrum direkt uçuşları başlıyor
Takip Et

Samsun-Çarşamba Havalimanı ile Bodrum Havalimanı arasında AJet tarafından düzenlenecek direkt uçuşlar, 3 Temmuz'dan itibaren yolcuların hizmetine sunulacak. Seferler haftada iki gün, pazartesi ve cuma günleri gerçekleştirilecek.

Şirketten alınan bilgiye göre pazartesi günleri Bodrum'dan hareket eden uçağın Samsun'a varış saati 17.45, Samsun'dan kalkış saati ise 18.20 olarak planlandı. Cuma günleri ise Samsun'a varış saati 12.50, Samsun'dan kalkış saati de 13.25 olarak açıklandı.

Yaz sezonuna yönelik planlanan direkt uçuşların 23 Ekim tarihinde sona ereceği bildirildi.

Google, 32 milyon laboratuvar sineğini doğaya salacakGoogle, 32 milyon laboratuvar sineğini doğaya salacakDünya
Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu? İşte güncel oranlarMevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu? İşte güncel oranlarEkonomi
Akçakoca Belediyesi'nde başkan vekili belli olduAkçakoca Belediyesi'nde başkan vekili belli olduGündem
CHP'den, işten çıkarılmalara ilişkin açıklama: Tekrar incelenecekCHP'den, işten çıkarılmalara ilişkin açıklama: Tekrar incelenecekGündem

 