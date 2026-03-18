Samsun'da kurulan Türkiye’nin ilk kaz kooperatifi dünyaya açılacak

Samsun merkezli olarak Burak Şahinkaya öncülüğünde 30 üreticinin katılımıyla Kaz Yetiştiriciliği Üretim ve Pazarlama Kooperatifi kurularak Türkiye’de kaz yetiştiriciliği alanında önemli bir adım atıldı. Kooperatif, entegre tesis yatırımıyla kaz eti ve yan ürünlerini işleyerek üretimde katma değeri artırmayı ve Türk kaz ürünlerini uluslararası pazara taşımayı hedefliyor. Yapacakları üretimle milli ekonomiye çok büyük bir katkı sunmayı amaçladıklarını söyleyen Şahinkaya, “Türk Hava Yollarının logosu kırmızı daire içinde Anadolu kazı figürü ve 130 ülkeye uçuyor. Gökyüzünde olduğu gibi biz de yapacağımız yatırımla karada uçuracağız “diye konuştu.

30 üreticinin bir araya gelmesiyle Samsun merkezli olarak kurulan kooperatifin hedefi, kaz yetiştiriciliğini planlı ve sürdürülebilir bir üretim modeline dönüştürerek Türkiye genelinde yaygınlaştırmak. Kooperatif üyeleri ilk toplantılarını gerçekleştirirken, sektörde katma değeri artıracak önemli projeler için de yol haritası belirlendi.

Kooperatifin ilk etap hedefleri arasında Samsun’da modern bir kesimhane ve soğuk hava deposu kurulması yer alıyor. Bu sayede üreticilerin yetiştirdiği kazların değerinde değerlendirilmesi ve pazara daha güçlü şekilde sunulması amaçlanıyor. Planlanan entegre tesis içerisinde ayrıca üretimhane, kesimhane, soğuk hava deposu ve kaz tüyü işleme merkezi bulunacak. Böylece kaz eti, kaz tüyü, kaz yağı ve diğer yan ürünlerin işlenmesi sağlanarak üretimde katma değer artırılacak.

Hedef uluslararası pazar

Kaz Yetiştiriciliği Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Burak Şahinkaya, sadece bölgesel üretimi güçlendirmekle kalmayıp Türk kaz ürünlerini uluslararası pazarlara taşımayı hedeflediklerini belirterek, "Kurulacak altyapı ile kaz eti, kaz tüyü ve diğer yan ürünlerin yurt dışına ihraç etmeyi planlıyoruz. Kooperatifimizin uzun vadeli hedefleri arasında üreticileri ortak bir yapı altında güçlendirmek, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak ve yeni istihdam alanları oluşturmak yer alıyor. Anadolu’nun köklü üretim kültürlerinden biri olan kaz yetiştiriciliğinin, kurulacak kooperatif sayesinde daha güçlü bir ekonomik değere dönüşmesini hedefliyoruz. Samsun’dan başlayan bu girişimin ilerleyen süreçte Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlıyoruz" şeklinde konuştu.

İlk etapta 70 bin etlik civciv üretecek

Bu konuda üretimden, soğuk hava deposuna dek tam kapasite entegre bir tesis kurmak için yola çıktıklarını ve iki yıl içinde yaklaşık 80 milyon liralık bir yatırım planları bulunduğunu söyleyen Kooperatif Başkanı Burak Şahinkaya, şunları söyledi:

“Kuracağımız modern işletmede İlk etapta yılda 70 bin adet etlik civciv üretmeyi planlıyoruz. Hedefimiz her üreticide en az 500 damızlık olacak şekilde sistem kurmak. Ve Kooperatif kontrolü ve denetimi altında tüm çiftliklerden aynı gün civciv alınması yani bir fabrikadan çıkmış gibi standart bir civciv üretimi yapacağız. Bunları da etlik yaparak piyasaya sunacağız. En büyük hedefimiz de kaz tüyünü işleyip yurt dışına satmak. Bunu gerçekleştirdiğimizde milli ekonomiye çok büyük bir katkı vermiş olacağız.

Şuanda Türkiye’nin her yerinde bu tüyler çöp gidiyor. Öte yandan kazın kafası ve ayakları da çok kıymetli Çinlilerde bunun peşinde. Şimdi tavukayağı alıyorlar ama biz ürettiğimiz an buna yönelirler. Yani üretimini yapacağımız kazın ciğeri Fransa’ya, ayak ve kafasını Çin’e, tüyü Avrupa’ya eti de zincir marketlerde tirit olarak vermeyi planlıyoruz. Bu arada biz aslında Türk kazını dünya da 130 ülkeye uçuruyoruz Türk Hava Yollarının logosu Anadolu kazıdır. Yani Gökyüzünden uçtuğumuz gibi karada da biz bunu devam ettireceğiz Havada 130 ülkeye uçuyoruz neden yeryüzünde de olmayalım diyoruz