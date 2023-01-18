Samsung, 29 yeni ‘Galaxy Deneyim Alanı’ kuracak

Samsung, dünyanın farklı şehirlerinde 29 adet yeni ‘Galaxy Deneyim Alanı’ kuracak. Samsung, 1 Şubat’ta gerçekleştireceği ‘Unpacked 2023’ etkinliği sonrasında San Francisco, Londra, Paris, Singapur ve Dubai gibi dünyanın farklı yerlerinde 29 yeni Galaxy Deneyim Alanı oluşturacak. Kurulacak bu yeni deneyim alanlarında kullanıcılar, yeni tanıtılan ürün ve inovasyonları görme ve deneme olanağı bulacak.

Samsung, Galaxy Deneyiminin mümkün olduğunca fazla kişiye açık ve daha erişilebilir olmasını amaçlıyor. Şirket, bu doğrultuda Ağustos 2022’de New York ve Londra’da ilk canlı deneyim alanlarını tanıttı. Samsung bu yıl, aynı felsefeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Buna göre, açılacak 5 yeni Galaxy Deneyimi Alanının yanı sıra dünyanın dört bir yanından 24 Samsung mağazası ve pop-up mağazada deneyim alanlarına yer verilecek

San Francisco’da çadır kurulacak

Samsung, Galaxy Deneyim Alanına ait ilk çadırı San Francisco’da 111 Powell Street adresinde kuracak. Kullanıcılar alanı ziyaret ederek, etkileşimli konsept sergi noktalarını görebilecek. Her bir konsept, kullanıcılara inovasyonların yer aldığı özgün bir deneyim sunacak. Ziyaretçiler Galaxy’nin en yeni kamera sistemlerinde kullanılan lensin arkasındaki teknolojileri görebilecek. Ayrıca Galaxy’nin bağlantılı ekosisteminin neler yapabildiğini deneyimleme imkanı bulacak. Ziyaretçiler, Samsung’un sürdürülebilir bir gelecek için hayata geçirdiği inovasyonları da görebilecek.



Samsung Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Mobil İletişim Pazarlama Bölümü Başkanı Stephanie Choi, oluşturacakları yeni deneyim alanları ile ilgili şunları söyledi: “Bir yandan kullanıcılara yeni deneyimler sunarken, diğer yandan bağlantılı teknolojilerle yeni bir dünyanın kapılarını aralıyoruz. Bu çerçevede Galaxy Deneyim Alanlarının sayısını artıracağımız için heyecan duyuyoruz. Böylece dünya çapında daha fazla kişiye Samsung teknolojilerini ve inovasyon yaklaşımımızı deneyimleme fırsatı sunacağız.”