Samsung Electronics 19 kat kâr artışı tahmin etti

Şirket, nisan-haziran döneminde faaliyet kârının 89,4 trilyon won (58,4 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşmesini öngördü. Bu gerçekleşirse Samsung üst üste üçüncü kez rekor çeyreklik faaliyet kârı açıklamış olacak.

Samsung, temmuz ayında yayımlanacak ayrıntılı finansal sonuçları öncesinde paylaştığı öncü verilere göre, ikinci çeyrek satışlarının yaklaşık 171 trilyon won olduğunu bildirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminin iki katından fazla seviyeye işaret etti.

Şirket, yarı iletkenlere yönelik talebin arzın üzerinde seyretmeye devam etmesinin fiyatları desteklediğini belirtti.