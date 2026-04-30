Samsung faaliyet kârını 8 kat artırdı

Samsung Electronics, 2026 yılı ilk çeyrek sonuçlarında faaliyet kârının yapay zekâ kaynaklı çip talebindeki güçlü artış ve yükselen yarı iletken fiyatlarının desteğiyle yıllık bazda sekiz kat artarak rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.

Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi olan şirket, ocak-mart döneminde 57,2 trilyon won faaliyet kârı elde etti. Bu rakam şirketin daha önce açıkladığı öncü tahminle uyumlu gelirken, geçen yılın aynı dönemindeki 6,69 trilyon won seviyesinin oldukça üzerine çıktı.

Samsung'un gelirleri ise aynı dönemde yıllık bazda %69 artışla 133,9 trilyon wona yükseldi.