Samsung, süresiz grev için sendikayla yeniden masaya oturacak

Samsung Electronics'in geçen hafta başından bu yana grevde olan işçi sendikasının temsilcileri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda anlaştığı bildirildi.

Şirketin Güney Kore'deki işgücünün neredeyse dörtte birini oluşturan yaklaşık 30.000 üyeli Ulusal Samsung Elektronik Sendikası'nın başkanı Son Woo-mok yaptığı açıklamada, kesin bir müzakere takvimi belirlemek üzere bugün bir araya gelmeyi planladıklarını söyledi.

Sendika, ücret ve sosyal haklar konusunda süresiz grev yapıyor.

Samsung yaptığı açıklamada grevin mümkün olan en kısa sürede çözülmesini umduğunu belirtti ve koşulsuz olarak diyaloğun yeniden başlatılmasını önerdiğini doğruladı.

Analistler, kilit personelin uzun süreli grevinin, Samsung için zorlukları artıracağını söyledi. Samsung, grevin yonga üretiminde herhangi bir aksamaya neden olmadığını belirtti.