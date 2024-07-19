  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Samsung, süresiz grev için sendikayla yeniden masaya oturacak
Takip Et

Samsung, süresiz grev için sendikayla yeniden masaya oturacak

Samsung, süresiz grev kararını uygulamaya devam eden sendika ile yeniden masaya oturacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Samsung, süresiz grev için sendikayla yeniden masaya oturacak
Takip Et

Samsung Electronics'in geçen hafta başından bu yana grevde olan işçi sendikasının temsilcileri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda anlaştığı bildirildi.

Şirketin Güney Kore'deki işgücünün neredeyse dörtte birini oluşturan yaklaşık 30.000 üyeli Ulusal Samsung Elektronik Sendikası'nın başkanı Son Woo-mok yaptığı açıklamada, kesin bir müzakere takvimi belirlemek üzere bugün bir araya gelmeyi planladıklarını söyledi.

Sendika, ücret ve sosyal haklar konusunda süresiz grev yapıyor.

Samsung yaptığı açıklamada grevin mümkün olan en kısa sürede çözülmesini umduğunu belirtti ve koşulsuz olarak diyaloğun yeniden başlatılmasını önerdiğini doğruladı.

Analistler, kilit personelin uzun süreli grevinin, Samsung için zorlukları artıracağını söyledi. Samsung, grevin yonga üretiminde herhangi bir aksamaya neden olmadığını belirtti.

Samsung çalışanları grevlerini süresiz uzattıSamsung çalışanları grevlerini süresiz uzattıŞirket Haberleri

 

Netflix abone ve kazançlarını ikinci çeyrekte hızlı artırdıNetflix abone ve kazançlarını ikinci çeyrekte hızlı artırdıŞirket Haberleri

 

İzmirli sahaf Hermes, moda devine karşı açtığı davayı kazandıİzmirli sahaf Hermes, moda devine karşı açtığı davayı kazandıGündem

 