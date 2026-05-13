Samsung'da 50 binden fazla işçi greve hazırlanıyor

Sendika yönetimi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada tarafların anlaşmaya varamadığını duyurdu. Buna göre 50 binden fazla işçi, 21 Mayıs’tan itibaren 18 gün sürecek tam greve gidebilir. Böyle bir senaryonun özellikle yapay zeka ve ileri seviye yarı iletken üretiminde ciddi aksamalara yol açabileceği değerlendiriliyor.

Grev ihtimalinin güçlenmesi piyasaları da sarstı. Samsung hisseleri Seul borsasında gün içinde yüzde 6,1’e kadar geriledi.

Yapay zeka karından daha fazla pay

Taraflar arasında iki gün süren yoğun müzakereler, Güney Kore iş otoritelerinin arabuluculuğuna rağmen sonuç vermedi. Sendika; mevcut prim üst sınırının kaldırılmasını, şirketin faaliyet karının yüzde 15’inin çalışan primlerine ayrılmasını ve bu şartların toplu iş sözleşmesine dahil edilmesini talep ediyor.

Cnbc-e'nin aktardığına göre çalışan temsilcileri, rakip SK Hynix’in geçen yıl faaliyet karının yüzde 10’unu performans primi havuzuna aktarmayı kabul ettiğini hatırlatarak, yapay zeka yatırımlarından doğan rekor gelirlerden çalışanların daha fazla pay alması gerektiğini savunuyor.

“Yapay zeka temettüsü” tartışması piyasaları tedirgin etti

Öte yandan Güney Kore’de yapay zeka kaynaklı karların paylaşımı da siyasi tartışma konusu haline geldi. Salı günü bir Koreli politika yapıcının, yapay zeka şirketlerinden alınacak ek vergilerin “vatandaş temettüsü” olarak halka dağıtılmasını önermesi teknoloji hisselerinde baskıyı artırdı.