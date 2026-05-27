  Samsung'da grev krizi sona erdi: 340 bin dolar ikramiye ödenecek
Samsung'da grev krizi sona erdi: 340 bin dolar ikramiye ödenecek

Samsung Electronics’un en büyük sendikasıyla varılan ücret anlaşması sayesinde olası grev önlendi. Çip işçilerine yüksek ikramiye ödenmesini içeren anlaşma, küresel çip tedarikinde aksama riskini de ortadan kaldırdı.

Samsung Electronics Co.'nun en büyük sendikası, çip işçilerine ortalama 340 bin dolar civarında bir ikramiye ödenmesini öngören bir ücret anlaşmasını onaylayarak, küresel çip tedarikini aksatma tehdidi oluşturan grevi önledi.

Sendika, üyelerinin yaklaşık yüzde 74'ünün, geçtiğimiz haftalarda çalkantılı geçen müzakerelerin ardından dünyanın en büyük bellek çip üreticisiyle varılan anlaşma lehine oy kullandığını açıkladı.

Samsung'un hisseleri Seul'de yüzde 8'e kadar yükseldi.

