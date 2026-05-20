Samsung'da grev yarın başlıyor: 47 bin çalışan iş bırakacak

Samsung Electronics’te sendika ile şirket arasındaki ücret müzakerelerinin sonuçsuz kalması, 47 binden fazla çalışanın katılacağı geniş çaplı bir grev sürecini başlattı.

Grevin 21 Mayıs Perşembe günü başlayacağı bildirilirken, gelişmenin ardından şirket hisseleri yüzde 3 değer kaybetti.

Sendika, Güney Kore Ulusal Çalışma İlişkileri Komisyonu’nun sunduğu arabuluculuk teklifini kabul ettiğini açıklarken, Samsung Electronics’in bu öneriyi reddettiğini duyurdu. Sendika sözcüsü Choi Seung-ho, şirketin görüşmeler için ek süre talep ettiğini ancak sonrasında net bir karar açıklanmadığını belirtti.