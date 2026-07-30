Samsung'dan çip uyarısı: Arz sıkışıklığı 2028'e kadar sürebilir

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Samsung Electronics, küresel çip arzındaki sıkışıklığın 2027 yılında daha da ağırlaşacağını ve 2028 boyunca devam edeceğini öngördü.

Şirket, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarını sürdürmesiyle birlikte özellikle sunucu odaklı bellek çiplerine yönelik talebin güçlü kalmasını beklediğini açıkladı.

Yarı iletken biriminden rekor kar

Samsung'un yarı iletken birimi, ikinci çeyrekte faaliyet karını geçen yılın aynı dönemine göre 250 katın üzerinde artırarak 89,2 trilyon wona (yaklaşık 61,7 milyar dolar) çıkardı.

Şirketin toplam faaliyet karı 89,5 trilyon won olurken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 4,68 trilyon won seviyesindeydi.

Aynı dönemde gelir ise yıllık bazda yüzde 130 artışla 171,5 trilyon wona yükseldi.

Veri merkezi devleriyle uzun vadeli anlaşmalar

Samsung, dünyanın en büyük beş veri merkezi işletmecisiyle en az beş yıllık bellek tedarik anlaşmaları imzaladığını duyurdu.

Şirket ayrıca beş büyük müşteriyle daha benzer anlaşmalar için görüşmelerin son aşamaya geldiğini bildirdi.

Uzun vadeli sözleşmelerin toplam üretim kapasitesinin yüzde 60 ila 70'ini kapsaması beklenirken, anlaşmalarda ön ödeme ve taban fiyat maddelerinin de yer aldığı belirtildi.

Yapay zeka talebi arz açığını sürdürecek

Cnbc-e'nin aktardığına göre Samsung, 2026'nın ikinci yarısında yapay zeka altyapı yatırımlarının ve otonom yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşmasının sunucu talebini desteklemeye devam edeceğini öngördü.

Mobil telefon ve kişisel bilgisayar pazarındaki büyümenin yavaşlamasına rağmen, yapay zeka kaynaklı talep nedeniyle küresel çip pazarında arz açığının sürmesi bekleniyor.

Mobil birim ilk kez zarar açıkladı

Yükselen çip fiyatları ise Samsung'un mobil cihaz birimini olumsuz etkiledi.

Şirketin mobil birimi ikinci çeyrekte 700 milyar won zarar ederek tarihinde ilk kez bir çeyreği zararla tamamladı.

Açıklanan finansal sonuçların ardından Samsung hisseleri yüzde 8'e kadar yükseldi.