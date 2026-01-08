Samsung'dan rekor kâr beklentisi

Samsung Electronics, 2025 dördüncü çeyrek faaliyet karının bir önceki yılın aynı dönemine göre üç kat artarak rekor seviyeye ulaşacağını öngördü. Sıkı arz ve yapay zekâ kaynaklı talepteki artış, geleneksel bellek çipleri fiyatlarını yükseltti.

Sonuçlar, çip üreticilerinin yapay zekâ ihtiyaçlarını karşılamak için sunucularda, kişisel bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda kullanılan bellek çiplerine olan talebi karşılamak için çabalarken çip fiyatlarının nasıl fırladığını gözler önüne seriyor.

Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi, Ekim-Aralık dönemi için 20 trilyon won (13,82 milyar dolar) faaliyet karı beklentisi açıkladı. Analistlerin tahminleri 18 trilyon wondu.

Faaliyet karı, 2018 üçüncü çeyreğinde gerçekleşen 17,6 trilyon wonluk önceki rekorunu geride bırakarak yeni bir çeyreklik rekor oluşturdu.