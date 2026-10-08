Samsung’un faaliyet kârı yüzde 782 arttı

Samsung Electronics, yapay zeka odaklı artan talep sayesinde üçüncü çeyrek öncü faaliyet kârının 107,40 trilyon won’a (80,2 milyar dolar) ulaştığını duyurdu. Şirket tarihinde ilk kez 100 trilyon won barajını aşarak rekor kırarken, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 782'lik devasa bir artışa işaret etti. Yaklaşık 195 trilyon wonluk gelir tahmini ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 127 artış gösterdi.

Tarihi rekora rağmen Samsung hisseleri Perşembe sabahı yüzde 0,7 oranında değer kaybetti. Yatırım platformu eToro’nun Asya-Pasifik baş analisti Josh Gilbert, Samsung’un rekor bir kâr elde etmesine rağmen beklentilerin altında kaldığını, bunun da yapay zeka sektörünün ne kadar zorlu hale geldiğini gösterdiğini belirtti. Bellek üreticileri için beklentiler bu kadar yüksek olduğunda piyasanın çaba için puan vermediğini ifade eden Gilbert, çip sektörünün genel büyüme hikâyesinin değişmediğini vurguladı.

Yapay zekâ harcamalarının bellek talebini artırdığı ve arzın kısıtlı kaldığı bir ortamda, tek bir soruyu yanıtlayan standart sohbet robotlarından çok daha fazla bellek tüketen yapay zeka ajanlarının büyümesine dikkat çeken Gilbert, bellek alıcılarının çok yıllık tedarik anlaşmalarına imza atmasının Samsung’a talep görünürlüğü sağladığını ekledi.

Cnbc-e'nin aktardığına göre şirket, ikinci çeyrekte bellek iş kolunun katkısıyla 171,5 trilyon won ile rekor gelir ve 89,5 trilyon won ile rekor işletme kârı elde etmişti. Yapay zeka yatırımlarını ve ortaklıklarını artıran Samsung, Eylül ayında Fransız yapay zeka girişimi Mistral AI ile stratejik bir ortaklık duyurarak bu girişimin modellerini yarı iletken operasyonlarında kullanmayı planladığını açıklamıştı.

İş birimlerine göre ayrıntılı dökümü içerecek olan üçüncü çeyrek gelirlerinin tamamının bu ayın sonuna doğru açıklanması bekleniyor.