Samsung'un karında rekor düşüş beklentisi

Samsung Electronics’in geçen yılın Ekim-Aralık dönemindeki kârı, elektronik cihazlara yönelik tüketici talebinin azalması nedeniyle yüzde 58 azalışla son altı yılın en düşük seviyesine inecek.

Refinitiv SmartEstimate raporuna göre, Asya’nın borsaya kote en değerli dördüncü şirketi Samsung’un bu dönemdeki faaliyet kârı 4,62 milyar dolar olarak ölçüldü.

Reuters’ın haberine göre Hana Financial Investment Analisti Kim Roko, satış performansındaki gerilemenin ana nedenini talepteki keskin düşüşe dayandırırken, çip satışlarının genellikle teknoloji devinin kârının yaklaşık yarısını oluşturduğu ve şirketin çip biriminin işletme kârının yüzde 78 düştüğü tahmin ediliyor. Geçen çeyrekte Samsung’un telefon satışlarından elde ettiği kârın da yüzde 14 düştüğü belirtiliyor.

Counterpoint’in tahminlerine göre söz konusu çeyrekte 63 milyon adet olarak gerçekleşen Samsung’un telefon satışları, 2021’in aynı döneminde 72 milyon adet olarak kayıtlara geçmişti.

Yatırım planlarından geri adım atmayacak

TrendForce verilerine göre, akıllı telefonlarda ve PC'lerde yaygın olarak kullanılan bazı DRAM çip fiyatları yıl içinde yüzde 40, veri depolamada kullanılan NAND flash çip fiyatları ise yüzde 14 düştü. Samsung’un çip sektöründeki rakipleri SK Hynix ve Micron Technology, düşük talebin 2023'ün ikinci yarısına kadar sürmesi beklentisiyle 2023 için planladıkları yatırım planlarını önemli ölçüde rafa kaldırdı.

Ancak analistlere göre Samsung, bu gerileme döneminde yatırım planlarını büyük ölçüde koruyarak pazar payını genişletmek üzere hazırlık yapıyor ve pazar toparlandığında avantaj yakalamayı hedefliyor. Şirket geçtiğimiz eylül sonunda 2023 yılı için 100,83 milyar dolar yatırım öngördüğünü açıklamıştı.