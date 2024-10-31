Samsung'un mali sonuçları beklentileri tutturamadı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2024 üçüncü çeyrekte döneminde 9,2 trilyon won faaliyet kârı elde ederken, geçen çeyrekteki 10,4 trilyon wonun altında kaldı.

Üçüncü çeyrek sonuçları Samsung'un bu ayın başında açıkladığı 9,1 trilyon wonluk ön tahminin biraz üzerinde gerçekleşirken, bu rakam o zamanki piyasa beklentilerinin altında kalmıştı.

Yuanta Securities analisti Baik Gil-hyun, "Samsung Electronics HBM'yi rakipleri kadar etkili bir şekilde ticarileştiremedi, bu nedenle üçüncü çeyrek performansı ve dördüncü çeyrek görünümü piyasa beklentilerinin altında kalıyor.İşletmenin beklendiği gibi performans göstermesinin biraz zaman alacağı tahmin ediliyor" dedi

Güney Koreli şirket bu ay hayal kırıklığı yaratan kazançları için nadir görülen bir özür dileyerek, gelişmiş çiplerinin kimliği açıklanmayan büyük bir müşteriye satışındaki "gecikmeleri" ve Çinli rakiplerinin geleneksel çip arzının artmasını gerekçe gösterdi.

Samsung'un çip bölümü üçüncü çeyrekte bir yıl önceki 3,8 trilyon wonluk zarardan 3,9 trilyon wonluk faaliyet kârına geçti, ancak bu rakam bir önceki çeyrekte 6,45 trilyon wondu.