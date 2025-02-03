Samsung’un “yapay zekalı” telefon satışları iki kat arttı

SELENAY YAĞCI/İSTANBUL

Geçen yıl Galaxy S24 Serisi ile ilk kez yapay zeka telefonlarını tanıtan Samsung, satışlarını iki kat artırdı. Şirket böylece satışların en çok arttığı ülke olan Türkiye'de 1 yılda 2,5 milyon yapay zeka telefon kullanıcısına ulaştı. Telefon aramalarını gerçek zamanlı çeviren yapay zekâlı Live Translate (canlı çeviri) özelliğine sahip Türkçe dil paketi de ekimden bu yana 1 milyondan fazla indirildi. Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, Galaxy AI için Türkçe dil paketinin kısa sürede en çok indirilen dil paketi haline geldiğini kaydetti. Azdemir, Türkçe dil desteğiyle birlikte ekim ayından bu yana S24 serisi satışlarının yüzde 20 arttığını da ekledi. Samsung’un Türkiye’nin potansiyelinin farkında olduğunu vurgulayan Azdemir, “Türkiye Samsung operasyonları içerisinde öncelikli gruba alındı, bu şu demek oluyor; Samsung’un yeni ürün ve hizmetlerinin en öncelikli sunulduğu ülkeler arasındayız” dedi.

Murat Azdemir, “Kendi yaptırdığımız araştırmaya göre S24 Serisi cihazların satın alma kararında AI özellikleri 2’nci sırada. Galaxy S24 Serisi’yle başlayan yapay zekalı telefon konsepti kullanıcıların öyle büyük bir ilgisiyle karşılaştı ki, S Serisi ile 3 yılda toplam 3 kat büyürken, S24’ün gelmesiyle sadece 1 yılda 2 kat büyüme yaşandı. Şu anda Türkiye’de 2,5 milyon yapay zeka destekli Samsung telefon kullanılıyor. Türkiye’de telefonların yüzde 40’ını takas desteğiyle satıyoruz. Her yıl takaslı satışlarımızda 5 puanlık büyüme yaşanıyor” dedi.

Ürünlerin %70’i Çerkezköy’den

Çerkezköy’deki fabrikadan da bahseden Murat Azdemir, Türkiye’deki ürünlerin 70’inin Çerkezköy’de üretildiğini belirtti. Bu yıl artık 5G teknolojisinin kapıda olduğuna dikkat çeken Azdemir, “Biz Samsung olarak hazırız. Mevcut portföyümüzün şu an için yüzde 90’ı 5G uyumlu. İş ortaklarımızla da tüketicilere 5G uyumlu cihazlarımızı nasıl daha ulaşılabilir hale getirebiliriz diye çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda yapay zekâ, yalnızca akıllı telefonlarda değil, giyilebilir cihazlar ve diğer Galaxy ürünlerinde de daha fazla yer alacak” dedi.

“Cep telefonu artık asistan”

Yeni Galaxy AI telefonların artık hayatınızı kolaylaştıracak asistana dönüştüğünü ifade eden Azdemir, Galaxy S25’i şöyle anlattı: “Telefonunuz sözlü olarak belirttiğiniz çoklu komutları yerine getirip sizin için pek çok şeyi siz ona söylemeden yapabiliyor. Biz bu cihazın bir yapay zeka yardımcısı olduğunu söylüyoruz. Galaxy S25’inize Anadolu yakasında, bahçesi olan kebap restoranlarını bul, notuma kaydet ve eşime gönder dediğinizde saniyeler içinde yapabilir. Sabah uyanıp telefonu ilk elinize aldığınızda özetinizde size o günkü hava durumunu, trafik durumunu, mevcut trafikle rutin olarak gittiğiniz iş yerinize vaktinde ulaşmanız için saat kaçta çıkmanız gerektiğini ve en çok ziyaret ettiğiniz haber sitesindeki önemli haber başlıklarını ile karşılaşıyorsunuz.”

“2025, tablet yılı olacak”

Türkiye’de akıllı telefon pazarı 2024’te ciro bazında yüzde 14 arttığını ifade Murat Azdemir, “Son 3 yıldır yılda ortalama 11 milyon adet akıllı telefon satılıyor. Pazar özellikle 1200 dolar ve üzeri premium cihazlarda büyüme gösteriyor. Telefon değiştirme sıklığı alt segmentlerde 6 yıl, üst segmentlerde ise 3 yıl. Bu yıl da büyüme bekliyoruz. Samsung Türkiye, akıllı telefon pazarında yüzde 45, tablet pazarında da yüzde 50 pay ile birinci durumda. Bununla eş zamanlı olarak Premium ürünlerimizin payının artacağını düşünüyoruz. 2025 yılı tablet pazarında bizim için çok iddialı bir yıl olacak” dedi