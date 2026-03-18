Sanayi devinden Türkiye’ye “Doğanın Parçasıyız” sloganıyla üç büyük orman

KAM Ankara Beton Sanayi A.Ş. ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü iş birliği ile Mahir BAYKAM’ın doğduğu şehir olan Adana’da kendisi adına “Mahir BAYKAM Hatıra Ormanı”, değerli eşi adına “Handan BAYKAM Hatıra Ormanı” ve şirket adına “KAM A.Ş. Ormanı” olmak üzere üç ormanın aynı anda yıl sonuna kadar tüm yasal işlemleri tamamlanmış ve açılışı sağlanmıştır.

13 Mart 2026 Cuma sabahı Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri ile beraber KAM A.Ş. Yönetim Kurulu ve davetliler eşliğinde doğaya son derece saygılı olunduğunun hissedildiği önemli detaylara sahip sade ve şık bir fidan dikme töreni gerçekleştirildi.

KAM Ankara Beton Sanayi A.Ş. kurucusu Mahir BAYKAM’ın eşi Hukukçu Handan BAYKAM’la yaptığımız konuşmada Handan BAYKAM şunları söyledi:

“KAM Ankara Beton Sanayi A.Ş., prekast beton sektöründe ileri teknoloji ve üstün kalite anlayışı ile yarım asırdır prekast üretimi yaparken insanın ve emeğin değerli olduğu bilincinin yanında; doğa sevgisi, çevre bilinci, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmanın ve iklim değişikliği ile mücadelenin öneminin farkındalığıyla binlerce fidan dikerek büyük bir alanı ağaçlandırmıştır.

Kurucumuz ve sevgili eşim Mahir BAYKAM, kurduğu fabrika, ürettikleri, ülke ekonomisine katkıları, ilkeleri, fikirleri, söylemleri ve vizyonu ile aramızda yaşamaya devam ediyor. Şimdi de bunlara bir yenisi daha ekleniyor. Çok sevdiği ağaçlarla da bizimle yaşamaya devam edecek.

Eşim, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını anlatırken Adana yaylalarındaki yaz tatillerinde ağaçla, doğayla nasıl iç içe olduğunu, portakal bahçelerini ekerken ağaç aralıklarını nasıl eşit ve bir hizada ektiğini, pamuk tarlalarının büyüsünden bahsederdi. Ceviz ağacının gölgesinde bize firik cevizin tadına baktırmak, taze antepfıstığı yedirmekten büyük keyif alırdı. Sanayici olarak da prefabrik beton elemanları üreten bir fabrikanın kurucusu olarak, insanın ürettiği her şeyin doğayla uyum içinde olması gerektiğine inanırdı. Tam bir doğa insanı, doğa sevdalısıydı.

Şimdi de vefatının 10. yıl dönümünde doğduğu topraklarda, Adana’da, O’nun bu doğa sevgisini, ağaç sevgisini adına ektiğimiz fidanlarla, O’nun ormanıyla yaşatacağız. Her fidan O’nun bu inancının ve doğaya olan sevgisinin yaşayan birer simgesi olacak.

KAM Ankara Beton Sanayi A.Ş. olarak;

“Mahir BAYKAM Hatıra Ormanı”

“Handan BAYKAM Hatıra Ormanı”

“KAM A.Ş. Ormanı” oluşmasından gururluyuz, onurluyuz.

Bu üç ormanın oluşma fikri ve katkılarından dolayı KAM Ankara Beton Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı kızım Çağla BAYKAM’a, KAM İnovasyon A.Ş. (Vidipass) Yönetim Kurulu Başkanı oğlum Berkan BAYKAM’a ve tüm KAM A.Ş. ailesine çok teşekkür ederim.

Doğaya olan sevgisi ve yaşamıyla bizlere ilham veren eşim Mahir BAYKAM bize ilham vermeye devam edecek ve “Doğanın Parçasıyız” sloganımızla bu etkinliklerimiz topluma yararlı olma bilinci ve doğaya duyarlılığımız ile devam edecektir.”

Handan BAYKAM bu konuşmasında bazı başlıklarla ağaçlandırmanın önemini vurguladı.