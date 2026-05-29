Sanayinin duayen ismi Tacettin Aslan hayatını kaybetti

Sanayi ve iş dünyasının önemli isimlerinden, İÇDAŞ’ın kurucuları arasında yer alan Tacettin Aslan, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Aslen Kastamonulu olan Aslan, Çanakkale’de önemli yatırımlara imza atan bir isimdi. Aslan, Türkiye’nin sanayileşme sürecinde özellikle demir-çelik sanayisindeki yatırımların artması konusunda örnek gösterilen isimler arasında yer alıyordu.

Kurucuları arasında yer aldığı İÇDAŞ, hem sektörün hem de Çanakkale’nin kalkınması ve istihdamında önemli yer alan bir şirket haline geldi.

Aslan’a 2021 yılında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından istihdama, üretimine ve ekonomiye katkılarından dolayı Fahri Doktora unvanı verilmişti.

"Gönül insanı"

Aslan, özellikle Marmara Bölgesi’nde yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ve yaptığı bağışlarla “gönül insanı” olarak anılıyordu.

Merhum iş insanı yalnızca ticari faaliyetleriyle değil; eğitim, sağlık ve sosyal yardım alanlarında üstlendiği aktif rollerle de dikkat çekiyordu.

Tacettin Aslan’ın cenazesi 29 Mayıs 2026 Cuma günü öğle namazını müteakip İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii’nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.