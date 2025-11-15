Sancaklı Mobilya,60'tan fazla ülkeye Türkiye'den sandalye ihracat ediyor

Sancaklı Mobilya Tasarım ve Ar-Ge Sorumlusu Sarper Sancaklı, günlük yaklaşık 2 bin adet sandalye üretim kapasiteleriyle sektörde öne çıktıklarını belirterek, “Hammaddeyi de kendimiz üreterek imalatı tamamlıyoruz. Üretim bandımıza giren bir ağaç, diğer uçtan lamine sandalye olarak çıkar. Bu yönüyle Türkiye’nin en büyük tesislerinden birine sahibiz” dedi.

750’yi aşkın modelle sektörde en geniş ürün gamına sahip firmalardan biri olduklarını vurgulayan Sancaklı, hedeflerinin yalnızca üretmek değil, global ev tasarımı pazarında Türkiye’yi temsil eden bir marka haline gelmek olduğunu belirtti. “Ev tasarımı dendiğinde akla gelen ilk firma olmak istiyoruz. Önümüzdeki 10 yıl içinde dünya ev mobilyası sektöründe kurulan her masada yer alacak bir marka olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yalnızca konutlara yönelik değil; restoran, otel, AVM, okul ve kurumsal projelere özel çözümler de sunduklarını aktaran Sancaklı, Simit Sarayı ve Burger King gibi markaların Türkiye ve Balkanlar’daki birçok şubesinde Sancaklı imzası olduğunu söyledi. “Eskiden fast food zincirleri, müşteriyi kısa sürede kaldırmak isterdi. Şimdi ise oturdukça harcasın anlayışı var. Bu değişim, bizim gibi üreticilere önemli fırsatlar doğurdu” diye konuştu.

Kur Baskısına Karşı Katma Değerli Üretim

Toplam cironun yaklaşık yüzde 60’ını ihracattan karşıladıklarını belirten Sarper Sancaklı, ABD, Kanada, Almanya, Fransa, İspanya, Slovenya, Azerbaycan ve Bosna-Hersek gibi ülkelere düzenli ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Ancak döviz kurundaki düşük seyir nedeniyle ihracat rekabetinde zorlandıklarını vurgulayan Sancaklı, “Polonya bile artık bizden daha ucuza ürün satabiliyor. Kalitemizle kazandığımız müşterileri, artık fiyat sebebiyle kaybetme noktasına geliyoruz. Bu süreçte geri adım atmak yerine, teknoloji ve katma değerli üretime yatırım yapıyoruz” dedi.

Sancaklı, mevcut ekonomik koşullara rağmen yatırımlarına ara vermediklerini belirterek, “Bugün yatırım yapmak risk olabilir, ancak yatırım yapmamak daha büyük bir risk. Rakiplerimiz üretim ve teknoloji yatırımlarını artırırken biz yerimizde sayarsak fark açılır. Bu nedenle ciromuzun yüzde 5’ini Ar-Ge’ye ayırıyoruz” diye konuştu.

150 Milyon TL’lik Yeni Tesis Yatırımı

Sancaklı Mobilya, 2026 yılı itibarıyla 20 bin metrekarelik yeni fabrika yatırımına başlamayı planlıyor. Yatırım tutarının yaklaşık 150 milyon TL olduğunu açıklayan Sarper Sancaklı, “Yeni tesisimiz karbon ayak izini azaltacak, enerjisini kendi üretecek ve dijital altyapısıyla verimliliği artıracak. Küresel rekabette geri kalmamak için bu tür yatırımları sürekli gündemde tutmak zorundayız” dedi.

Yalnızca üretim değil, pazarlama ve dağıtım süreçlerine de teknolojiyi entegre ettiklerini kaydeden Sancaklı, yapay zekâ destekli satış sistemlerine yatırım yaptıklarını belirtti. “Müşteri ihtiyaçlarını daha iyi analiz edebilmek için yapay zekâyı süreçlerimize dahil ettik. Ayrıca demonte ürün tasarımlarımız sayesinde global pazarlarda lojistik avantaj sağlıyoruz. Dijital dönüşümle birlikte daha çevik bir yapıya kavuştuk” diye konuştu.