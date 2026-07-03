Sanctuary Group, 1,22 milyar sterlin gelirle sosyal konutlarda enerji verimliliğine odaklandı

Sosyal konut sektörünün Ada'daki en büyük temsilcisi Sanctuary Group, bütçe yılını 1,22 milyar sterlinlik gelir hacmiyle tamamladı. İnşaat ve işçilik maliyetlerindeki agresif yükselişe rağmen finansal dengesini koruyan kurum, elde ettiği kaynağı tamamen mevcut konutların modernizasyonuna aktaracak. Sektördeki genel durgunluğa karşın operasyonel sürdürülebilirliğin korunması, pazarın geleceği adına olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Harcama kalemleri gelir büyümesini sınırladı

Faaliyet raporu verileri, binlerce konutun güvenlik standartlarını yükseltmek ve binaların enerji dönüşümünü sağlamak adına yapılan harcamaların rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Personel giderlerindeki artış ve tedarik zincirindeki kırılmalar da operasyonel kârlılığın daha yüksek bir ivme yakalamasını engelledi. Yönetim, maliyet yönetiminde sıkı politikalar uygulayarak finansal istikrarı koruma yoluna gitti.

Yatırımlarda enerji verimliliği dönemi

Yüksek faiz oranları ve küresel ekonomik belirsizlikler sebebiyle sıfırdan başlanan toplu konut projelerinde frene basıldığı gözleniyor. Yeni inşaat sayısını sınırlı tutan kurum, bunun yerine mevcut konut stokunun karbon salınımını azaltacak yeşil enerji yatırımlarına odaklanma kararı aldı. Gelecek dönem stratejisinde, agresif bir büyüme hamlesi yerine eldeki gayrimenkullerin değerini ve yaşam kalitesini korumak öncelikli hedef olacak.