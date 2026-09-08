Sandoz Türkiye'de üst düzey atama: Hande Ereke, Reçeteli İlaçlar İş Birimi direktörü oldu

Ağustos 2026 itibarıyla yeni görevine başlayan Hande Ereke, Sandoz Türkiye'nin Reçeteli İlaçlar iş birimi stratejilerinin belirlenmesi, büyüme hedeflerinin yönetimi ve portföy geliştirme süreçlerinden sorumlu olacak.



İlaç ve hızlı tüketim sektörlerinde 18 yılı aşkın satış, pazarlama ve bölgesel operasyon deneyimine sahip olan Hande Ereke, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden birincilikle mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde MBA eğitimini tamamladı.



Hande Ereke, ilaç sektörüne 2009 yılında Satış Temsilcisi olarak adım attı. 2018 yılında Sandoz bünyesine katılan Hande Ereke sırasıyla, Bölge Satış Müdürü (2018-2020), Kıdemli Ürün Müdürü (2020-2021), Satış Müdürü (2022-2025) ve Sandoz META Bölgesi Ticari Direktörü (2025-2026) görevlerini yürüttü.



Sandoz META (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) bölgesindeki son görevi boyunca çok uluslu ticari dönüşüm projelerine, biyobenzer büyüme stratejilerine, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık alanındaki bölgesel girişimlerin hayata geçirilmesine katkı sağlayan Ereke, Ağustos 2026 itibarıyla Sandoz Türkiye Reçeteli İlaçlar İş Birimi Direktörü Direktörü olarak ticari operasyonların ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine odaklanacak.