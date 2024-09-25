Sandoz’da enflasyonun ilacı ‘daha fazla’ büyüme

MERVE YİĞİTCAN

Türkiye'nin tablet ve kapsül üretiminde bir mükemmeliyet merkezi durumuna geldiğini söyleyen Sandoz Türkiye Ülke Başkanı Cengiz Zaim, Sandoz'un dünyadaki tablet-kapsül talebinin yarısından fazlasının Gebze’deki tesiste üretildiğini söyledi. Son 2 yılda 30 milyon doları aşan yeni yatırımlarla Türkiye’deki üretim kapasitelerini iki katına çıkardıklarını kaydeden Zaim, 5 milyar adet olan tablet üretimini 10 milyar adede yükselttiklerini, bunun da yaklaşık 50 milyon adet kutuya tekabül ettiğini dile getirdi. Türkiye’deki üretim tesisinden yaklaşık 55 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Zaim, “Kanada'dan İngiltere'ye, Güney Afrika'dan Japonya'ya kadar çok geniş bir yelpazede ihracat pazarımız var” dedi.

120 milyon dolarlık ihracat

Son yapılan yatırımla beraber Sandoz Türkiye’nin ihracatını da geçen yıl iki katına çıkardıklarını anlatan Zaim, 2023’te 120 milyon dolarlık bir ihracat performansı sergilediklerini aktardı. Türkiye’nin ilaç ihracatında ikinci sırada olduklarını söyleyen Zaim, hedeflerinin ilk sıraya yerleşmek olduğunu da belirtti. Önümüzdeki dönemde Gebze’deki üretim tesisine yönelik yeni alan yatırımı yapmayı da planladıklarına işaret eden Zaim, tablet-kapsül üretiminin yanına ambalajı da ekleyebileceklerini ifade etti. Sandoz olarak dünyada biyolojik ajanlarda ve biyobenzerde ilk sırada yer aldıklarını kaydeden Zaim, “Burası Türkiye'de daha önceki dönemlerde yeterince üstüne düşülmeyen bir alan olmuş. Biz de buranın üzerine gidip biyobenzerleri çıkararak hem kamuya fayda sağladık hem de de daha fazla hastanın bu ilaçlara erişimin sağlamasına katkı sunduk. Dolayısıyla bu da bizim Türkiye’deki büyümemizi hızlandırdı” dedi.

"Herkes küçülmeyi konuşurken biz büyümeyi başardık"

Bu zamana kadarki yatırımlarını öz sermayeyle gerçekleştirdiklerini dile getiren Zaim, yeni yatırım için faiz oranlarının bir miktar aşağıya gelmesini beklediklerini ifade etti. Bu noktada İsviçre’deki global merkezin Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri nasıl gördüğüne ilişkin soru yönelttiğimiz Zaim, şöyle devam etti: “İsviçre’deki merkez Türkiye’yi tamamen bizim lensimiz üzerinden görüyor ve bizim lensimiz biraz büyütücü. Ben bu göreve iki buçuk yıl önce geldiğim zaman dedim ki, ‘Arkadaşlar bizim enflasyonla tek mücadele yöntemimiz var, o da büyümek... Etkin çalışmalarla Sandoz Türkiye'nin satışlarını 2,5 yılda nominal olarak iki katına çıkardık. Herkesin enflasyon ortamında küçülmeyi konuştuğu bu dönemde biz ortodoks yöntemlerin dışında bir yöntem izledik ve başarılı da olduk. İşte İsviçre bu lensten baktığı zaman şu an iki katına çıkmış bir net satış görüyor. Kârlılık oranında yukarıya giden bir ivme görüyor. Ve buraya yatırım yapıyor. Türkiye için zorlu geçen son 2 yılda 30 milyon dolar yatırım yaptı, hem de kendi kaynaklarını kullanarak. Makro ekonomi bize daha fazla yardımcı olsa buraya daha da fazla yatırım gelebilir.”

"İki çocuk babası olarak erişimde zorlanılan hormon ilacının daha fazla gönderilmesini istedim"

Türkiye’de faaliyetleri olan ancak sanayici ve ihracatçı kimliği olmayan bazı yabancı ilaç firmalarının Türkiye operasyonlarıyla ilgili zaman zaman fevri kararlar alabildiğini söyleyen Zaim, bu durumun da bazı ilaçlara erişimi sekteye uğratabildiğine işaret etti. Zaim, bu noktada Sandoz Türkiye’nin yaklaşımını yaşanmış bir olay üzerinden şöyle anlattı:

“Türkiye'de büyüme hormonu eksikliği tedavisi önemli bir alan. Bazı çocuklar maalesef büyüme hormonu eksikliğiyle karşı karşıya kalıyor. Burada dört firma faaliyet gösteriyor. Sandoz da bunlardan biri… Ama iki firma iki yıl önce bir anda Türkiye’den çekildi. Ama Sandoz kaldı, çünkü biz buradan çıkma hevesinde olan bir firma hiç olmadık. O iki firma çıkınca biz ülkemizdeki çocukların ihtiyacını karşılayabilmek için İsviçre'ye sorduk. Ben genel merkeze mailimi yazarken, ‘Ülke başkanı olarak değil, iki çocuk babası olarak size yazıyorum’ diyerek başladım. Merkez, ‘Bu ilaç Türkiye’de bizim için karsız’ dedi. Biz de ‘Bu ilacı Türkiye’ye nasıl getirebiliriz, bize yol gösterin, nasıl iki kat daha fazla getirebiliriz?’ diye sorduk. Çünkü getirmezsek çocuklar ilaca erişemeyecek. Dediler ki, ‘Türkiye’de tüm ilaçlarınızla daha fazla hastaya erişirseniz, biz size bu üründen iki kat daha fazla göndereceğiz.’ Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak biraz duygusal baktım ama yine şirketimizi zarara uğratmadan ve başka alanlarda daha fazla ilaç erişimi ve satış sağlayarak o hormon ilacını normalden Türkiye'ye getirmeyi başardık.”

"Eşdeğer firmalar arasında 8. sıradayız"

Sandoz Türkiye’nin, yüzde 1,4 pazar payıyla Türkiye ilaç pazarında 21’inci sırada olduğunu aktaran Cengiz Zaim, eşdeğer ilaç alanında da Türkiye’de 8’inci sırada olduklarını kaydetti. Zaim, “Sandoz Türkiye’de ülke müdürü olduğumda 2027 yılı itibarıyla Türkiye ilaç pazarında ilk 20, eşdeğer ilaç firmaları arasında da ilk 5'e girmeyi hedeflemiştim. Bunu söylediğimde ilaç pazarında 27’nci sıradaydık, şimdi 21'e geldik. Eşdeğer ilaç firmaları arasında da 14’üncü sıradaydık, şimdi 8’inci sıradayız. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Önümüzdeki yıl yine en az birer puan daha yukarı gideceğiz." dedi.