Sanica Isı, Yıldız Pazar’da işlem görecek

Halka arz kapsamında 15-16-17-18 Kasım 2022 tarihlerinde talep toplama işlemleri tamamlanan ve halka arz büyüklüğü 801,2 milyon lira olarak gerçekleşen Sanica Isı, borsada Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

Konuya ilişkin Sanica Isı’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Sanica Isı Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) 40.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 135.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 24/11/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 20,03 TL/pay baz fiyat, "SNICA.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.”