Sanica Isı’dan 25 milyon liralık ürün satış sözleşmesi

Sanica Isı, yurtiçinde toplamda 25 milyon TL'lik ürün satış sözleşmesi imzaladı.

Konuya ilişkin şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açılamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de mevcut bayilerimiz ile gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesinde; Ankara bayimiz ile alt - üst yapı boru ve radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 9.000.000 TL, Konya bayimiz ile kombi ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 4.000.000 TL, Kayseri bayimiz ile radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 8.000.000 TL, Siirt bayimiz ile radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 2.500.000 TL, Şırnak bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 500.000 TL, Trabzon bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 500.000 TL ve Mardin bayimiz ile alt yapı boru ürünlerinin satışı ile ilgili olarak 500.000 TL olmak üzere toplam 25.000.000 TL tutarında ürün satış sözleşmeleri imzalanmıştır."