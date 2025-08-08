Sanipak LEAD Network Türkiye’nin Ağustos Kahvaltı Buluşması’na ev sahipliği yaptı

Türkiye’de kadın iş gücünün perakende ve tüketici ürünleri sektörü içindeki yerini güçlendirmeyi, üst düzey kadın yönetici sayısını, kadın yöneticilerin itibarını ve etkilerini artırmayı amaç edinen LEAD Network Türkiye’nin geleneksel kahvaltı buluşması, öncü ve güçlü markalarıyla ilklere ve yeniliklere imza atan Sanipak’ın genel merkezinde, 7 Ağustos Perşembe günü gerçekleşti. Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Uzmanı, Oyun Yazarı Ebru Nihan Celkan, konuk konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, “Sözden Eyleme Eşitlik ve Kapsayıcılık” başlıklı, ufuk açan ve ilham veren bir konuşma yaptı.

"Büyümeye ve güçlenmeye devam ediyoruz"

Etkinliğin açılış konuşmasını LEAD Network Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Nigiz Ulak gerçekleştirdi. Ulak, konuşmasında “Kurumsal ve bireysel üyelerimizin katkı ve destekleri ile büyümeye ve güçlenmeye devam ediyoruz. Takımlarımızın, 8 stratejik öncelik olarak belirlediğimiz projeleri hayata geçmeye başladı. Sizlerden gelen geri bildirimler doğrultusunda hem kendimizi geliştiriyoruz hem de beraber öğrenerek birbirimizden fayda sağlıyoruz. İlerleyen süreçte endüstrinin sesi olma yolculuğumuzda, sektöre olan etkimizi daha fazla hissedeceğiz.” dedi.

Etkinliğin ev sahipliğini üstlenen Sanipak’ın CEO’su Bülent Kozlu ise “Perakende ve tüketici ürünleri sektöründen kadınları iş yaşamında destekleyerek daha fazla kadının liderlik rollerine taşınması hedefiyle çalışan LEAD Network Türkiye ekibi ile 2019 yılından bu yana devam ettirdiğimiz iş birliği bizim için çok değerli. LEAD Network Türkiye, iş dünyasında bireylerin daha görünür ve güçlü bir şekilde yer almasını hedefleyen, kapsayıcılığı gerçek anlamda odağına alan bir oluşum. Biz de bu vizyonu şirket kültürümüzde ve toplumsal katkı çalışmalarımızda benimsiyoruz. Bu çatı altında bulunmak, ilham almanın yanı sıra sorumluluk almak anlamına da geliyor. LEAD Network Türkiye ile yaptığımız güç birliği; birlikte öğrenmeyi, birbirimizi daha iyi tanımayı ve iş dünyasında daha kapsayıcı adımlar atmayı da mümkün kılıyor.” şeklinde konuştu.

"Bugünün liderliği; farklılıkların kesiştiği yerlerde empatiyle, adaletle ve cesaretle şekillenen bir liderlik"

LEAD Network Türkiye kahvaltı buluşmasının konuk konuşmacısı olan; Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Uzmanı, Oyun Yazarı Ebru Nihan Celkan da görüşlerini “Eşitlik ve kapsayıcılık, ancak söz eyleme; niyet, yapı ve sistem değişikliğine dönüştüğünde anlamını bulur. Artık mesele sadece masada bir sandalye açmak değil - o masanın kimin için, hangi değerlerle, nasıl kurulduğunu kökten sorgulamak. Bugünün liderliği; farklılıkların kesiştiği yerlerde empatiyle, adaletle ve cesaretle şekillenen bir liderlik. Soruların, merakın ve ortak aklın ışığında ilerleyen bu dönüşüm yolculuğunda, LEAD Network Türkiye gibi ağlar yeni bir dünyanın fikir altyapısını kuran alanlar açıyor.” şeklinde paylaştı.