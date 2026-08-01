Sanipak’ın büyüme yolculuğunda yeni dönem

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Sanipak, Arch Peninsula bünyesine katılmasına ilişkin sürecin, gerekli tüm düzenleyici kurum onaylarının alınmasıyla tamamlandığını duyurdu.

Böylece Sanipak, dünyanın önde gelen entegre selüloz, kâğıt ve ambalaj üretim gruplarından birinin parçası olarak yeni bir döneme giriyor. Grubun küresel ölçeği ve üretim alanındaki uzmanlığı ile Sanipak’ın pazar lideri markalarının bir araya gelmesiyle şirket, rekabet gücünü ve uluslararası büyüme kapasitesini daha da ileri taşıyacak.

Yeni dönemde Sanipak, temizlik kâğıtları kategorisindeki liderliğini pekiştirirken, kişisel bakım ve ev bakım kategorilerindeki büyümesini hızlandırmaya ve dünya standartlarında inovasyonları pazara sunmaya devam edecek.

Grubun Yatırımlar Eş Başkanı ve Sanipak Yönetim Kurulu Başkanı Nishant Grover, sürece ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Sanipak; alanında öncü markaları, güçlü ekibi ve Türkiye ile Fas’taki modern üretim altyapısıyla sağlam temellere sahip bir şirket. Bu işlem, Sanipak’ın büyüme yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcını temsil ederken, bölgedeki portföyümüzü genişletme hedefimiz açısından da stratejik önem taşıyor.

Önümüzdeki dönemde Sanipak’ın inovasyon gücünü desteklemeye ve markalarının bölgesel erişimini güçlendirmeye odaklanacağız. Böylece kullanıcılarımız için üstün bir deneyim sunarken, iş ortaklarımız için uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz.”

Sanipak CEO’su Bülent Kozlu ise “Bu yeni dönem; şirketimiz, çalışanlarımız, markalarımızın kullanıcıları ve iş ortaklarımız için önemli fırsatları beraberinde getiriyor. Sanipak, yaklaşık 60 yıllık yolculuğunda, kendi kategorilerini yaratan, kullanıcılarının güvenini kazanmış güçlü markalar yarattı. Son dört yılda da ciromuzu döviz bazında iki katına çıkarırken, Türkiye’deki pazar payımızı artırdık, ihracat ağımızı genişlettik ve Fas’taki faaliyetlerimizi büyüttük.

Yeni sermayedarımızın küresel ölçeği ve yetkinlikleriyle güçlü performansımızı daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Türkiye ve Fas’taki üretim altyapımıza, markalarımıza ve ihracat kapasitemize yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratırken, Türkiye’de istihdama ve ekonomik büyümeye katkımızı artırmaya ve Sanipak’ın bölgesel liderlik hedefini güçlendirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İşlemde Barclays Bank PLC, Arch Peninsula’nın finansal danışmanı olarak görev yaptı. Paksoy ve Mehigan hukuk danışmanlığını, Dome Financial Advisors borç finansmanının yapılandırılmasını, EY Türkiye ise finansal ve vergisel durum tespiti çalışmalarını üstlendi.