Sanko Enerji gücüne güç katıyor...

Nihat DÜZGÜN / GAZİANTEP

Genel Müdür Evren Güvenç, 2006 yılında kurulan grubun 2024 yılında rüzgâr enerji santrali kapasite artışı ve yardımcı kaynak proje yatırımlarına devam ederek 31 MW kurulum tamamlamayı ve yılsonu itibariyle 1.022 MW'a ulaşmayı hedeflediğini kaydetti. Güvenç, “Sanko Enerji Grubu olarak yüzde 100 yenilenebilir enerji şirketi olma vizyonumuz ile paralel kapasite artışı ve yardımcı kaynak projelerinin yanı sıra, ön lisans aldığımız batarya depolamalı rüzgâr ve güneş santrali projelerimizi ve jeotermal kaynaklarımızı geliştirmeye öncelik veriyoruz” dedi.

Pompaj depolama teknolojisinin kesintili üretimi dengeleme adına önemli bir rol oynadığına ve depolama teknolojileri arasında en yüksek verimliliğe sahip sistemlerden biri olduğuna inandıklarını dile getiren Evren Güvenç, “Hidroelektrik santrallerimizin pompaj depolama projelerine yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra mevcut sahalarımızın verimliliğini artırmaya ve paydaşlarımızla yeşil bir ekosistem yaratmak amacıyla hidrojen araştırmalarımızı hızlandırdık. Bu noktada saha araştırmalarımız, paydaşlarımızla görüşmelerimiz ve iş birliği çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Güvenç, Türkiye'de yenilenebilir enerji sektörünün öncü şirketlerinden biri olarak, enerji arz güvenliğini desteklemek, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapmak, enerji verimliliğine ve depolamaya önem vermek gibi temel ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini de belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yeşil dönüşüm için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmamızın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu anlayışla, yatırımlarımızı ve attığımız adımları ekosistemimizi düşünerek ve gelecek nesiller için yeşil bir dünya bırakmak amacıyla gerçekleştiriyoruz. 2033 yılına kadar kurulu gücümüzü batarya depolamalı rüzgar ve güneş enerji santralleriyle artırmayı ve faaliyetlerimizi Avrupa başta olmak üzere yurt dışında da genişletmeyi hedefliyoruz.”