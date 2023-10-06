SANKO Enerji, rüzgar-güneş hibrit santral yatırımını tamamladı

Mehmet KAYA - ANKARA

Şirketten yapılan açıklamada, Karaman’da iki rüzgar santrali bulunan sahada, güçlendirmenin yanında güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımı da yapıldığı belirtilerek, böylece hibrit hale gelen santral yatırımının tamamlandığı vurgulandı.

Açıklamada, toplam 50 MW kurulu güce sahip Karaman Akyel 1 ve Akyel 2 rüzgar enerji santrallerinin 2020’de işletmeye alındığı hatırlatılarak, “SANKO Enerji rüzgar enerji santralleri sahasında kurulumunu tamamladığı 50 MW’lık güneş enerji santrali ile ilk hibrit projesini İç Anadolu Bölgesi’nde gerçekleştirmiş oldu” denildi. Sanko Enerji CEO’su Hakan Yıldırım yaptığı değerlendirmede, yüzde yüz yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan şirketin sonraki hedefinin güneş ve hidroelektrik enerjisini bir araya getirmek olduğunu belirtti.

Açıklamada, kurulan güneş enerjisi santralinin şirketin bu alandaki ilk yatırımı olduğu vurgulanarak, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim yaptıkları ve toplam 1000 MW kurulu güce sahip olduğu kaydedildi. Açıklamada, “Akyel 1 ve Akyel 2 sahası kapsamında kurulan Akyel 1 GES, 12 invertör ve 75 bin 452 panel ile 48.000 hanenin enerji ihtiyacına denk gelen temiz enerji üretecek ve yıllık 27 bin 232 ton karbon salımını önleyecek” ifadesi kullanıldı.