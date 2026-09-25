SANKO Holding’de CFO görevine Nevra Özhatay atandı

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Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından SANKO Holding, üst yönetim yapısını güçlendiren önemli bir atama gerçekleştirdi. Nevra Özhatay, 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla SANKO Holding CFO’su olarak atandı. SANKO Holding CEO’su Cantekin Dinçerler’e bağlı olarak görev yapacak olan Özhatay, 2022 yılından bu yana Çimko Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. SANKO Holding CFO’luğu görevini üstlenen Özhatay, Çimko Çimento bünyesine yeni bir finans lideri atanana kadar mevcut sorumluluklarını eş zamanlı olarak sürdürecek.

Çimko Çimento’nun finansal yapılanmasına ve stratejik projelerine katkı sağlayan Özhatay, özellikle Eurobond projesi başta olmak üzere birçok projenin başarıyla hayata geçirilmesinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir.

Holding CFO’luğu görevini Nevra Özhatay’a devreden Mustafa Günbulut, SANKO Holding bünyesinde 20 yılı aşkın süredir farklı üst düzey pozisyonlarda görev alarak Grubun kurumsallaşma ve büyüme yolculuğuna önemli katkılarda bulunmuştur. 2022 yılından bu yana Holding CFO’luğu görevini yürüten Günbulut, 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Strateji, Finans ve Yatırım Komitesi üyeliğine atanmıştır. Günbulut, Komite üyeliğinin yanı sıra Grubun farklı şirketlerindeki Yönetim Kurulu üyeliklerini sürdürecektir.

Nevra Özhatay, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra İngiltere Exeter Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı. 1994 yılında Sabancı Topluluğu bünyesinde kariyerine başlayan Özhatay, Akçansa’da finans, strateji ve iş geliştirme, planlama ve kontrol alanlarında çeşitli yönetim kademelerinde bulundu. 2008 yılında Akçansa’da Lojistik, Strateji ve İş Geliştirme Direktörlüğü görevine atandı.

Kariyerine 2009 yılında Çimsa’da Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak devam eden Özhatay, 2013 yılında Çimsa Beyaz Çimento ve Özel Ürünler Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Özhatay, 2014-2018 yılları arasında ise Çimsa Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Özgörkey Holding’deki CEO görevinin ardından 2019-2022 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde CFO olarak görev alan Özhatay, Eylül 2022’den bu yana Çimko Çimento Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak çalışmalarını sürdürüyordu.