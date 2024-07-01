Şanlıurfa'ya 28 milyon liralık trafo yatırımı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik, Şanlıurfa’dan gelen talep doğrultusunda kentte trafo yatırımı gerçekleştirecek. Şirketten yapılan açıklamada, kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtımı vizyonuyla çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu yıl 3,5 milyar liralık yatırım yapılacağı, planlanan yatırıma ek olarak trafolar için yeni ödenek ayrıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşlar serinlemek için yoğun şekilde klima kullanmaya başladı. Bu durum, planlanan enerji arzının üzerinde bir talep oluşturdu. Ayrıca, göç alan bir kent olan Şanlıurfa'da yeni yerleşim yerlerinden gelen enerji talepleri de artınca, vatandaşlardan gelen taleplere kayıtsız kalınmadı ve kapasite artışı yaparak 28 ek trafo tesisi kurma kararı alındı. Alınan karar gereği, merkez Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerine bağlı 24 mahallede ek trafoların kurulması için çalışmalar başlatıldı. Geçen yıla oranla elektrikte kayda değer oranda tüketim artışı yaşanıyor. Yaşanan bu ani ve yüksek tüketim artışı mevcut dağıtım şebekelerine kalıcı zarar veriyor. Bunun önüne geçmek ve şebekelerin dengesini koruyabilmek için saha ekiplerimizle büyük bir çaba içerisindeyiz. Kısa sürede ek trafo tesislerini devreye alarak şebeke üzerinde oluşan ağır yükü azaltmak istiyoruz."

Trafo montaj çalışmalarını yerinde inceleyen Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, söz konusu yatırımın temmuz ortalarında tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi. Obut, "Bazı trafoların yüklerinde ciddi artışlar yaşanmaya başladı. Bu durum ister istemez enerji arzının sürekliliğine de etki edebiliyor. Tüm bu gelişmeleri değerlendirerek 28 yeni trafo kurma kararı aldık. Bu trafoların kurulumu için 28 milyon 792 bin TL tutarında bir yatırım başlattık. Kısa süre önce başlattığımız yatırımı yaklaşık bir ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.