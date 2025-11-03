Sanofi’de üst düzey atama

Stratejik insan kaynakları yönetimi ve kültürel dönüşüm alanlarındaki 20 yılı aşkın deneyimiyle öne çıkan Arzu Öneyman, Türkiye’nin de dahil olduğu 17 ülkeden oluşan Avrasya Bölgesi’nde insan ve kültür stratejilerine liderlik edecek.

Kariyeri boyunca büyük ölçekli insan kaynakları dönüşümlerini yöneten, kültürel değişim süreçlerini başarıyla hayata geçiren ve şirket birleşme ile satın alma entegrasyonlarında kritik roller üstlenen Öneyman, son olarak WE Soda'da İK Başkanı olarak görev yaptı.

Öncesinde Coşkunöz Holding'de Global İK Direktörü olarak 12 şirketin tüm insan kaynakları süreçlerini ve farklı ülkelerdeki İK fonksiyonlarını yöneten Öneyman, Nestlé, Chassis Brakes International ve Bosch'ta da üst düzey liderlik pozisyonlarında bulundu.

En İyi 50 İK Yöneticisi içinde yer alıyor

2022 yılında Türkiye’nin En İyi 50 İK Yöneticisi arasında yer alan Öneyman; stratejik İK planlaması, organizasyonel yapılanma, liderlik ve yetenek yönetimi, çalışan bağlılığı ve endüstriyel ilişkilerdeki uzmanlığıyla dikkat çekiyor.

Arzu Önayman, East London Üniversitesi’nden MBA derecesine sahip ve ayrıca sertifikalı Yönetici Koçu unvanını da taşıyor. Çalışanların potansiyelini ortaya çıkarmak, bağlılığı artırmak ve sürdürülebilir kurumsal başarı yaratmak konusunda güçlü bir vizyona sahip.