  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Sanofi’de üst düzey atama
Takip Et

Sanofi’de üst düzey atama

Arzu Öneyman, Sanofi’nin Avrasya Bölgesi’nden sorumlu İnsan ve Kültür Direktörü olarak atandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sanofi’de üst düzey atama
Takip Et

Stratejik insan kaynakları yönetimi ve kültürel dönüşüm alanlarındaki 20 yılı aşkın deneyimiyle öne çıkan Arzu Öneyman, Türkiye’nin de dahil olduğu 17 ülkeden oluşan Avrasya Bölgesi’nde insan ve kültür stratejilerine liderlik edecek.

Kariyeri boyunca büyük ölçekli insan kaynakları dönüşümlerini yöneten, kültürel değişim süreçlerini başarıyla hayata geçiren ve şirket birleşme ile satın alma entegrasyonlarında kritik roller üstlenen Öneyman, son olarak WE Soda'da İK Başkanı olarak görev yaptı.

Öncesinde Coşkunöz Holding'de Global İK Direktörü olarak 12 şirketin tüm insan kaynakları süreçlerini ve farklı ülkelerdeki İK fonksiyonlarını yöneten Öneyman, Nestlé, Chassis Brakes International ve Bosch'ta da üst düzey liderlik pozisyonlarında bulundu.

En İyi 50 İK Yöneticisi içinde yer alıyor

2022 yılında Türkiye’nin En İyi 50 İK Yöneticisi arasında yer alan Öneyman; stratejik İK planlaması, organizasyonel yapılanma, liderlik ve yetenek yönetimi, çalışan bağlılığı ve endüstriyel ilişkilerdeki uzmanlığıyla dikkat çekiyor.

Arzu Önayman, East London Üniversitesi’nden MBA derecesine sahip ve ayrıca sertifikalı Yönetici Koçu unvanını da taşıyor. Çalışanların potansiyelini ortaya çıkarmak, bağlılığı artırmak ve sürdürülebilir kurumsal başarı yaratmak konusunda güçlü bir vizyona sahip.

Mükellef’ten girişimcilere özel kasım kampanyasıMükellef’ten girişimcilere özel kasım kampanyasıŞirket Haberleri
Pasaport, ehliyet, yurtdışı harçları, cezalar... 2026 yılı yeni vergi ve harç tutarları açıklandıPasaport, ehliyet, yurtdışı harçları, cezalar... 2026 yılı yeni vergi ve harç tutarları açıklandıEkonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Uzman isim tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor! Son 9 yılın en sert kışı yaşanacakUzman isim tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor! Son 9 yılın en sert kışı yaşanacakGündem

 

Şirket Haberleri
MR.DIY, İstanbul’un kalbinde oryantiring heyecanına eşlik ediyor
MR.DIY, İstanbul’un kalbinde oryantiring heyecanına eşlik ediyor
Mükellef’ten girişimcilere özel kasım kampanyası
Mükellef’ten girişimcilere özel kasım kampanyası
Matriks, içerik ve araştırma stratejilerinde dijital dönüşüm sürecini güçlendiriyor!
Matriks, içerik ve araştırma stratejilerinde dijital dönüşüm sürecini güçlendiriyor!
Sarı Destek projesiyle D Vitamini bilinci artıyor
Sarı Destek projesiyle D Vitamini bilinci artıyor
Türkerler, Moldova’ya 50.4 MW kapasiteli RES kuruyor
Türkerler, Moldova’ya 50.4 MW kapasiteli RES kuruyor
THY, Süleymaniye seferlerini yeniden başlatıyor
THY, Süleymaniye seferlerini yeniden başlatıyor