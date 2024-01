Sanofi'den 2,2 milyar dolarlık satın alma

Takip Et

Fransız ilaç şirketi Sanofi S.A., Inhibrx Inc.’nin ilaç geliştirme projesi olan Inhibrx-101'i satın alacağını duyurdu. Konuya ilişkin Sanofi’den yapılan açıklamada, Inhibrx-101'in yaklaşık 2,2 milyar dolar karşılığında satın alma kararını alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Inhibrx hissedarları her bir hisse için 30 dolar nakit, 5 dolarlık bir koşullu değer hakkı (CVR) ve halka açık yeni bir şirket olan New Inhibrx'te 0,25 hisse alacaklar. Sanofi'nin New Inhibrx'te yüzde 8'lik bir öz sermaye payını elinde tutacağı da belirtildi.

Sanofi Araştırma ve Geliştirme Başkanı Houman Ashrafian, anlaşmayla ilgili olarak şunları söyledi: "INBRX-101'in nadir hastalık portföyümüze yüksek potansiyelli bir varlık olarak eklenmesi, farklılaştırılmış ve potansiyel olarak sınıfının en iyisi olan ürünlere bağlılık stratejimizi güçlendiriyor."