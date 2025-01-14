Sanovel Golden Pulse Awards’ta “Yılın En Başarılı Lansmanı” ödülüne layık görüldü

MD Magazin tarafından İstanbul’da düzenlenen Golden Pulse Awards ödül töreninde, geçtiğimiz yıl sağlık ve iyi yaşam alanında öne çıkan örnek çalışma ve projeler sahneye çıktı. Türk ilaç endüstrisinin lider şirketlerindenSanovel, sağlık ve iyi yaşam alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumların ödüllendirildiği Golden Pulse Awards’ta, atipik antipsikotik ürün lansman süreciyle 125 proje başvurusu arasından seçilerek “Yılın En Başarılı Lansmanı” ödülünün sahibi oldu.

Bahadır Kıncal: Toplum sağlığı için değer yaratmaya devam edeceğiz

Sağlık sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan Golden Pulse Awards’da ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Sanovel Satış ve Pazarlama Direktörü Bahadır Kıncal şu değerlendirmelerde bulundu: “İlaç sektöründe, her yeni ürünün hikayesi; hasta odaklı yaklaşım, bilimsel temellere dayanan güçlü ve titiz çalışmalar ve alanında uzman bir ekibin birleşimiyle başlar.Türk ilaç endüstrisinin önde gelen şirketlerinden biri olarak hastaların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tedaviye erişimi kolaylaştırmayı ve sürdürülebilir kılmayı odağımıza alıyoruz. Bu kapsamda dünya genelinde 2010 yılından beri kullanılan atipik antipsikotik ilacı Sanovel olarak 14 yıl sonra Türk tıbbının hizmetine sunduk. Ürünümüzün lansman sürecinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucu ödüle layık görülmenin gururu içerisindeyiz. Sunduğumuz tedavi seçenekleriyle toplum sağlığı için etkili çözümler üretmeye, hasta ve hasta yakınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu ödülü, bizim için yalnızca bir başarı değil, insan sağlığına değer katma yolundaki özverili çalışmalarımızın bir mükafatı olarak görüyorum. Bu başarıda emeği geçen tüm Sanovellilere ve ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyor, daha nice başarılara ulaşmayı diliyorum.